¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Viernes 28 de Noviembre de 2025?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 28 de noviembre de 2025? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes, la autopista amaneció sin incidentes que afectaran la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Anuncian bloqueo para la tarde de hoy

Cabe señalar que familiares de Jeshua Cisneros Lechuga, de 18 años, anunciaron un bloqueo para hoy, a las 17:00 horas, sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, en el Estado de México.

Lo anterior es para exigir la aparición del joven, quien fue visto por última vez en Cuautitlán Izcalli, el 13 de noviembre.

“Disculpen lo que esto va a generar pero yo necesito a mi hijo de vuelta (...) 5 de la tarde, caseta México-Querétaro, dirección norte, caseta de Tepotzotlán, espero contar con ustedes", dijo su padre en redes sociales.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 28 de noviembre de 2025?

Hasta las 5:00 horas no se registró ningún incidente que afectara la circulación en la autopista en ninguno de sus sentidos.

no se registró ningún incidente que afectara la circulación en la autopista en ninguno de sus sentidos. A las 5:08 horas Capufe informó que se registraba carga vehicular en la autopista México-Querétaro en la Plaza de Cobro Palmillas, dirección CDMX. Sin reporte de incidentes.

Historias recomendadas:

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

LECQ