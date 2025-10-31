¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Viernes 31 de Octubre de 2025?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 31 de octubre de 2025? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes, la autopista amaneció con incidentes que afectaron la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 31 de octubre de 2025?

A las 00:29 horas Capufe informó de carga vehicular en la Caseta de Tepotzotlán , dirección a la CDMX por reducción de carriles debido a labores de mantenimiento.

informó de en la de , dirección a la CDMX por reducción de carriles debido a labores de mantenimiento. A las 03:52 horas Capufe indicó que en la autopista continuaba la carga vehicular por reducción de carriles en la Caseta de Tepotzotlán.

Historias recomendadas:

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

LECQ