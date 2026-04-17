¿Se Activa Contingencia Ambiental Hoy? Así Está la Calidad del Aire en CDMX

Este viernes, 17 de abril de 2026, te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) y si hay posibilidad de que se active la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para que tomes precauciones.

Diariamente la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cómo está la calidad del aire en la CDMX y municipios mexiquenses que conforman el Valle de México. Sin embargo es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la autoridad encargada de activa la fase de contingencia, emitirá su próximo reporte a las 10:00 horas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX emite el reporte basándose en la calidad del aire que consta de cinco niveles, estos son:

Verde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

Amarillo: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

Rojo: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

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Calidad del aire hoy en CDMX

De acuerdo con el más reciente informe de la Dirección de Monitoreo Atmosférico así está la calidad del aire hoy:

A las 8:00 horas, se reportó calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en la alcaldía Gustavo A. Madero, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es de buena a aceptable.

(naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en la alcaldía Gustavo A. Madero, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es de buena a aceptable. A las 7:00 horas, se reportó calidad de aire aceptable (amarillo) con riesgo a la salud moerado, principalmente en las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Xochimilco y Tláhuac, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es buena.

(amarillo) con riesgo a la salud moerado, principalmente en las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Xochimilco y Tláhuac, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es buena. A las 6:00 horas, se reportó calidad de aire aceptable (amarillo) con riesgo a la salud moerado, principalmente en las alcaldías Venustiano Carranza y Xochimilco, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es buena.

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Con información de N+.

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