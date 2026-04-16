¿Vuelve el Doble Hoy No Circula 17 de Abril por Calor y Contingencia? Restricción en CDMX-Edomex

Llega la primera ola de calor y esto afectará directamente la calidad del aire en CDMX y Edomex, por lo que los automovilistas se preguntan si hay contingencia ambiental y si aplica el Doble Hoy No Circula 17 de abril 2026. Por ello, acá en N+ te decimos cómo opera la restricción mañana viernes el programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

Al estar en temporada de ozono, las condiciones meteorológicas favorecen la acumulación de contaminantes en la atmósfera y una de las medidas para reducirlo es la activación de la Fase 1 de contingencia y el Doble No Circula, por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Por ello, en una nota previa te contamos cómo está la calidad del aire en CDMX y Edomex hoy, pues de esto depende qué carros, hologramas, terminación de placas y engomados pueden circular en las calles de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Video. Riesgos a la Salud, el Problema Detrás de las Contingencias Ambientales en el Valle de México

¿Activan Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en el Valle de México es mala en la mayoría de estaciones de monitoreo por la presencia de ozono y partículas PM10 y PM2.5, de ahí que el riesgo para la población sea alto.

Noticia relacionada. Multa por Contingencia Ambiental: Esto Cuesta Sacar el Coche del Corralón por Hoy No Circula

Aunado a esto, este día comienza una ola de calor en CDMX, lo cual podría afectar más los niveles de contaminación, por lo que existen condiciones para que se active la Fase 1 de contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula mañana 17 de abril 2026.

Por estas razones se recomienda esperar las actualizaciones de la CAMe y del Gobierno del Estado de México en las próximas horas, en caso de que se tengan que aplicar las medidas ambientales para proteger a la población en el Valle de México.

¿Cómo funciona el Doble Hoy No Circula en viernes?

Si se mantiene la mala calidad del aire en CDMX y Edomex y se activa la Fase 1 de contingencia ambiental, así como el Doble No Circula mañana 17 de abril 2026. Así operaría la restricción vehicular de Sedema este viernes:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no pueden salir a las calles: 0, 2, 4, 6, 8.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado AZUL y terminación de placas 9 y 0.

Carros con placas foráneas, conoce cuáles son.

Carros con permisos provisionales.

Noticia relacionada. ¿Las Motos Circulan en Contingencia Ambiental? En Este Momento Entran en el Doble Hoy No Circula.

Hoy No Circula viernes 17 de abril: ¿Qué carros no circulan?

En caso de que no se apliquen las medidas por contingencia ambiental, el programa CAMe Hoy No Circula funcionará de forma habitual mañana viernes, por lo que solo se afectará la circulación de los carros que tengan las siguientes condiciones:

Holograma 1 y 2, engomado AZUL, terminación de placas 9 y 0.

Los coches con placas foráneas no circulan de 5 a 11 de la mañana.

La restricción por el programa Hoy No Circula de este viernes 17 de abril 2026, que aplica desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, opera en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios conurbados del Edomex.

¿Quiénes sí circulan mañana 17 de abril?

Si no se activa la contingencia ambiental, el Hoy No Circula viernes 17 de abril no aplicará para los siguientes carros, por lo que estos podrán transitar sin restricción de salir a las calles de la CDMX y Edomex:

Motocicletas.

Autos eléctricos.

Autos híbridos.

Transporte público y de emergencia.

Vehículos de personas con discapacidad.

Vehículos con holograma 0 y 00.

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo, rosa, rojo y verde.

Carros con holograma 1 y 2 con terminación de placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Historias recomendadas