¿Habrá Contingencia Ambiental Hoy? Así la Calidad del Aire en CDMX y Edomex el 5 de Marzo 2026

Este jueves, 5 de marzo de 2026, te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) y si hay posibilidad de que se active la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para que tomes precauciones.

Diariamente la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cómo está la calidad del aire en la CDMX y municipios mexiquenses que conforman el Valle de México. Sin embargo es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la autoridad encargada de activa la fase de contingencia, su próximo reporte será a 10:00 horas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX emite el reporte basándose en la calidad del aire que consta de cinco niveles, estos son:

Verde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

Amarillo: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

Rojo: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Noticia relacionada: Marchas HOY 5 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Calidad del Aire hoy en CDMX y Edomex

De acuerdo con el más reciente informe, así está la calidad del aire hoy:

A las 7:00 horas, se reportó calidad de aire aceptable (amarilla) con riesgo a la salud moderado, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Xochimilco, así como en el municipio mexiquense de Tlalnepantla, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es buena.

(amarilla) con riesgo a la salud moderado, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Xochimilco, así como en el municipio mexiquense de Tlalnepantla, en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es buena. A las 6:00 horas, se reportó calidad de aire aceptable (amarilla) con riesgo a la salud moderado, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Xochimilco, así como en el municipio mexiquense de Tlalnepantla.

Recuerda que este jueves, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con Engomado Verde y terminación de placas 1 y 2, con holograma 1 y 2. Quedan exentos los hologramas 00 y 0.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 5 de marzo en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/yu5AAPeBmN — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 5, 2026

Historias rcomendadas:

Con información de N+.

Rar