Marchas HOY 5 de Marzo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 5 de marzo de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 9 concentraciones, 8 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

13:00 Horas. Familiares de marinos desaparecidos marcharán del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino.

Exigen la búsqueda, esclarecimiento de los hechos y aparición con vida de dos elementos de la Secretaría de Marina.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. El Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México se concentrarán en la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Col. Obrera.

Cuauhtémoc y Benito Juárez

10:00 Horas. El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, Sección 21 se reunirá en la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México en 20 de Noviembre s/n., Col. Centro.

11:00 Horas. Estación Viaducto, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calzada de Tlalpan, Col. Álamos, alcaldía Benito Juárez.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

20:00 Horas. Ciclistas rodarán del Monumento a la Revolución a un destino sin definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 5 de marzo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

