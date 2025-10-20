¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 20 de Octubre? Esto Informan Capufe y la GN

¿Vas a transitar por la autopista México-Puebla hoy, 20 de octubre de 2025? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este lunes, la autopista amaneció sin carga vehicular, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

19:22 horas (19 de octubre): Se reportó carga vehicular en la Plaza de Cobro San Martín, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), sin reporte de incidentes.

