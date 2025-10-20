Inicio Ciudad de México ¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 20 de Octubre? Esto Informan Capufe y la GN

¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 20 de Octubre? Esto Informan Capufe y la GN

Te damos todos los detalles sobre la circulación en esta autopista para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados

Operativo policial luego de accidente en la México Puebla en 2020

Operativo policial luego de accidente en la México Puebla en 2020. Foto: Cuartoscuro | Archivo

¿Vas a transitar por la autopista México-Puebla hoy, 20 de octubre de 2025? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este lunes, la autopista amaneció sin carga vehicular, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

Recuerda que puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

  • 19:22 horas (19 de octubre): Se reportó carga vehicular en la Plaza de Cobro San Martín, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), sin reporte de incidentes.

