¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy? Esto Reporta Capufe el 20 de Octubre 2025
Te damos todos los detalles sobre la circulación en la México-Querétaro hoy, 20 de octubre de 2025, para que tomes precauciones.
Este lunes, 20 de octubre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció con afectaciones a la circulación. Te decimos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.
También puedes visitar todos los canales de N+ para enterarte sobre cierres, bloqueos, percances y manifestaciones en esta y otras autopistas principales de la zona centro del país, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
Cabe recordar que la autopista México-Querétaro es una de las entradas principales a la Ciudad de México, que es transitada por cientos de personas todos los días.
Noticia relacionada: ¿Cómo Aplica el Hoy No Circula este Lunes 20 de Octubre de 2025 en la CDMX y Edomex?
¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy?
Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.
- A las 6:27 de la mañana, se reportó cierre parcial de circulación en el km 46, dirección Querétaro, por un accidente.
- Después de las 7:00 horas se reportó afectación en la México-Querétaro, pasando la caseta de Tepotzotlán, debido a la volcadura de un tráiler, se sabe que el chofer perdió el control de la unudad cuando otro vehículo le cerró el paso, al parecer por un intento de asalto.
-
Con información de N+.
