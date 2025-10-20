¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy? Esto Reporta Capufe el 20 de Octubre 2025

Este lunes, 20 de octubre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció con afectaciones a la circulación. Te decimos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.

Cabe recordar que la autopista México-Querétaro es una de las entradas principales a la Ciudad de México, que es transitada por cientos de personas todos los días.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy?

Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.

A las 6:27 de la mañana, se reportó cierre parcial de circulación en el km 46, dirección Querétaro, por un accidente.

Después de las 7:00 horas se reportó afectación en la México-Querétaro, pasando la caseta de Tepotzotlán, debido a la volcadura de un tráiler, se sabe que el chofer perdió el control de la unudad cuando otro vehículo le cerró el paso, al parecer por un intento de asalto.

