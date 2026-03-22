Hombre con Arma de Fuego y Mujer con Cuchillo Asaltan Farmacia en Colonia Obrera en Cuauhtémoc

La mañana de este domingo 22 de marzo, una mujer y un hombre armados asaltaron una farmacia ubicada sobre la calle Simón Bolívar, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos sujetos ingresaron al establecimiento y amagaron a los empleados con un arma de fuego y un cuchillo, con el objetivo de sustraer diversos productos. Bajo amenazas, los trabajadores se vieron obligados a entregar mercancía, mientras los agresores actuaban con rapidez para evitar ser detenidos.

Tras cometer el robo, la pareja huyó corriendo sobre la misma calle Bolívar, perdiéndose entre las vialidades de la zona. Testigos señalaron que los responsables escaparon en cuestión de minutos, lo que dificultó su localización inmediata.

Asaltan Farmacia Hombre con Arma de Fuego y Mujer con Arma Blanca en Colonia Obrera, CDMX

Revisan cámaras de seguridad para dar con los criminales

Minutos después del asalto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e implementar un operativo de búsqueda en calles aledañas. Asimismo, se recabaron testimonios de los empleados afectados y posibles testigos, además de revisar cámaras de videovigilancia cercanas que permitan identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con este delito. Tampoco se informó sobre personas lesionadas, por lo que se presume que el asalto no dejó víctimas físicas, aunque sí generó crisis nerviosa entre los trabajadores.

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