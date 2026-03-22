Clima CDMX: ¿En qué Alcaldías Lloverá Hoy, 22 de Marzo 2026?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 22 de marzo se prevén lluvias en ocho de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, por lo que autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a las condiciones del clima y tomar medidas preventivas.

De acuerdo con el organismo, para este día se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 4 grados, lo que refleja un ambiente templado durante el día y frío en las primeras horas de la mañana y la noche.

Las demarcaciones donde se pronostican precipitaciones son Coyoacán, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras y Tlalpan.

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Les compartimos el #Pronóstico de cielo y temperatura para este domingo 22 de marzo en la #CDMX. pic.twitter.com/NK4dLNJv2A — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 22, 2026

Recomendaciones ante lluvias fuertes

Ante este panorama, la Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones, ya que las lluvias podrían provocar deslaves, flujos de lodo, así como el desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas bajas o con drenaje deficiente.

Asimismo, se recomendó tener especial cuidado al transitar por carreteras, caminos rurales, vados y puentes serranos, además de vialidades urbanas que puedan verse afectadas por encharcamientos o corrientes de agua.

Las autoridades también sugirieron a la población ubicar con anticipación zonas seguras, identificar rutas de evacuación y conocer los puntos altos cercanos en caso de emergencia. En situaciones de riesgo, es importante seguir las indicaciones oficiales y acudir a refugios temporales si así se determina.

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