Transmisión En Vivo del Baile Sonidero en el Zócalo CDMX por Noche de Primavera 2026

Este domingo 22 de marzo, la Ciudad de México se llena de música y baile con un festival para celebrar la llegada de la primavera, donde el público podrá disfrutar de géneros como hip hop, electrónica, rock y el tradicional sonido sonidero.

El evento contará con 14 sedes distribuidas en distintos puntos de la capital, incluyendo el Centro Histórico y la Alameda Central, así como espacios en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

¿A Qué Hora inicia el gran baile de sonideros?

De acuerdo con la cartelera, los eventos iniciarán a partir de las 12 del día y la oferta musical será amplia y diversa, con la participación de artistas como Púrpura contra el mal, F-Mack, Fat Hamster & Kang New, Sonido Boston, Luisa Almaguer, Ra La Culebra, Los Chilli Stars y Yorka.

Para disfrutar al máximo la experiencia, autoridades recomiendan llegar temprano, ya que los mejores lugares suelen ocuparse rápidamente. También se sugiere utilizar transporte público o bicicleta, debido a cierres viales y restricciones de estacionamiento, especialmente en la zona del Zócalo.

El festival contará con medidas de seguridad y vigilancia para garantizar un ambiente seguro. Además, habrá puestos de comida y bebidas, aunque se recomienda llevar agua para mantenerse hidratado durante la jornada.

Aquí te dejamos la transmisión en vivo de Webcams de México:

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