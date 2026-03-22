Transmisión En Vivo del Baile Sonidero en el Zócalo CDMX por Noche de Primavera 2026
N+
El evento contará con 14 sedes distribuidas en distintos puntos de la capital, incluyendo el Centro Histórico y la Alameda Central
COMPARTE:
Este domingo 22 de marzo, la Ciudad de México se llena de música y baile con un festival para celebrar la llegada de la primavera, donde el público podrá disfrutar de géneros como hip hop, electrónica, rock y el tradicional sonido sonidero.
El evento contará con 14 sedes distribuidas en distintos puntos de la capital, incluyendo el Centro Histórico y la Alameda Central, así como espacios en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.
¿A Qué Hora inicia el gran baile de sonideros?
De acuerdo con la cartelera, los eventos iniciarán a partir de las 12 del día y la oferta musical será amplia y diversa, con la participación de artistas como Púrpura contra el mal, F-Mack, Fat Hamster & Kang New, Sonido Boston, Luisa Almaguer, Ra La Culebra, Los Chilli Stars y Yorka.
Para disfrutar al máximo la experiencia, autoridades recomiendan llegar temprano, ya que los mejores lugares suelen ocuparse rápidamente. También se sugiere utilizar transporte público o bicicleta, debido a cierres viales y restricciones de estacionamiento, especialmente en la zona del Zócalo.
El festival contará con medidas de seguridad y vigilancia para garantizar un ambiente seguro. Además, habrá puestos de comida y bebidas, aunque se recomienda llevar agua para mantenerse hidratado durante la jornada.
Aquí te dejamos la transmisión en vivo de Webcams de México:
Historias recomendadas:
- ¿Dónde Me Toca Registro de Pensión Universal 30-64 Años en Marzo? Así Ubicas tu Módulo Bienestar
- Registro Abierto a Apoyo Para Mujeres 18 a 64 Años: Anuncian Cambios, Nuevos Requisitos y Fechas