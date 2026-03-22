Inicio Ciudad de México Transmisión En Vivo del Baile Sonidero en el Zócalo CDMX por Noche de Primavera 2026

Transmisión En Vivo del Baile Sonidero en el Zócalo CDMX por Noche de Primavera 2026

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El evento contará con 14 sedes distribuidas en distintos puntos de la capital, incluyendo el Centro Histórico y la Alameda Central

Sonideros en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Sonideros en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Este domingo 22 de marzo, la Ciudad de México se llena de música y baile con un festival para celebrar la llegada de la primavera, donde el público podrá disfrutar de géneros como hip hop, electrónica, rock y el tradicional sonido sonidero.

El evento contará con 14 sedes distribuidas en distintos puntos de la capital, incluyendo el Centro Histórico y la Alameda Central, así como espacios en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

¿A Qué Hora inicia el gran baile de sonideros?

De acuerdo con la cartelera, los eventos iniciarán a partir de las 12 del día y la oferta musical será amplia y diversa, con la participación de artistas como Púrpura contra el mal, F-Mack, Fat Hamster & Kang New, Sonido Boston, Luisa Almaguer, Ra La Culebra, Los Chilli Stars y Yorka.

Para disfrutar al máximo la experiencia, autoridades recomiendan llegar temprano, ya que los mejores lugares suelen ocuparse rápidamente. También se sugiere utilizar transporte público o bicicleta, debido a cierres viales y restricciones de estacionamiento, especialmente en la zona del Zócalo.

El festival contará con medidas de seguridad y vigilancia para garantizar un ambiente seguro. Además, habrá puestos de comida y bebidas, aunque se recomienda llevar agua para mantenerse hidratado durante la jornada.

Aquí te dejamos la transmisión en vivo de Webcams de México: 

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