Cambian Horario en Línea 1 del Metro CDMX: Ajustan Cierre en Sábados y Domingos

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó hoy, 25 de septiembre de 2025, sobre los cambios de horario en la Línea 1, que corre de Pantitlán a Observatorio, sin embargo, por ahora solo llega a la estación Chapultepec. Te decimos cómo queda el cierre los sábados y domingos.

El Metro explicó que la modificación al horario de servicio de la Línea 1 se lleva a cabo para optimizar las pruebas del Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) en los trenes NM22 y NM16, que se deben realizar previo a la apertura del tramo Chapultepec-Observatorio.

Noticia relacionada: Línea A del Metro CDMX: Este Sería el Plan para Evitar Afectaciones por Inundaciones en Zaragoza

Ajustes en el horario de cierre de la Línea 1 del Metro

El Metro indicó que el servicio de la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas durante los siguientes fines de semana:

Sábado 27 y domingo 28 de septiembre

Sábado 4 y domingo 5 de octubre

Sábado 11 y domingo 12 de octubre

Es por eso que se solicita a los usuarios tomar en cuenta la modificación y prever tiempos de traslado en las fechas señaladas. Cabe destacar que en apoyo a los usuarios, se ofrecerá servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) a partir de las 22:00 horas, en el tramo Pantitlán-Chapultepec, hasta concluir el horario de servicio habitual, que es a las 24:00 horas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar