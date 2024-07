Hoy No Circula 16 de Julio 2024: Así Funciona el Programa este Martes en CDMX y Edomex

El clima en la CDMX y el Edomex ha favorecido que no se active la Alerta por Contingencia Ambiental y, en consecuencia, el Doble Hoy No Circula; sin embargo, es importante mantenerse atento a las restricciones que se aplican para este martes 16 de julio de 2024. N+ te informa cómo aplica el Hoy No Circula.

Gracias a las bajas temperaturas, las lluvias y los vientos fuertes que azotan el Valle de México, la calidad del aire se ha mantenido en niveles aceptables desde el pasado 31 de mayo, última vez en el año que se activó la Fase 1 por Contingencia Ambiental.

A las 14:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta en la #CDMX y zona conurbada #CalidadDelAire ACEPTABLE, el riesgo a la salud es MODERADO. #SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) July 15, 2024

¿Qué autos descansan el martes 16 de julio de 2024?

El Hoy No Circula de este martes 16 de julio de 2024 aplica para vehículos con las siguientes características:

Engomado Rosa

Rosa Terminación de placa 7 y 8

7 y 8 Holograma 1 y 2

Por otra parte, es importante recordar que el Hoy No Circula del martes 16 de julio tiene excepciones y no aplica para los siguientes autos:

Holograma cero y doble cero

cero y doble cero Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Como te hemos informado en notas previas en N+ y FORO TV, es relevante destacar que el Hoy No Circula se aplica de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Recuerda que, con el fin de mejorar la calidad del aire en el Valle de México, el Hoy No Circula de este martes, así como los demás días de la semana (excepto el domingo), aplica en 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados en el Edomex, los cuales son:

Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Neza Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Respecto a la multa por no respetar el Hoy No Circula, los conductores se harán acreedores a una sanción que va de 2,074.80 hasta 3,112.20 pesos mexicanos. Así que ya sabes, cuida el ambiente, tu bolsillo y mantente atento a los carros que descansan debido al programa vehicular en la CDMX y el Edomex.

