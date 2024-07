Sheinbaum Confirma que el Jueves Revelará a Próximos Titulares de Trabajo, Turismo y Cultura

La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el próximo jueves 18 de julio de 2024 dará a conocer a tres funcionarios más que integrarán el Gabinete legal de su Gobierno, que comenzará el 1 de octubre.

Durante conferencia de prensa hoy, 15 de julio de 2024, en su casa de transición, detalló que anunciará a las personas que encabezarán las secretarías de Cultura, de Turismo (Sectur) y del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Con el próximo anuncio de Sheinbaum, únicamente quedarán pendientes los nombramientos en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), cuyos titulares serán revelados las últimas semanas de septiembre, como lo indicó previamente.

Los jueves anteriores, la virtual mandataria electa dio a conocer a las otras personas que integrarán su equipo de trabajo.

Este lunes, Claudia Sheinbaum Pardo ofreció rueda de prensa en la que también habló de las giras que ha realizado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de otras rutas para trenes de pasajeros planeadas para el siguiente sexenio, así como del ataque contra el expresidente de Estados Unidos de América, Donald Trump.

Atentado contra Trump

La virtual presidenta electa reiteró su condena al atentado que sufrió el expresidente Donald Trump el sábado pasado cuando se encontraba en un mitin en Pensilvania; dijo que la violencia es totalmente reprobable.

Sheinbaum añadió que finalmente continúa la contienda electoral en Estados Unidos sin que hubiera pasado a mayores.

Tras hablar sobre el caso de Donald Trump, Sheinbaum Pardo descartó que vaya a reforzar su seguridad cuando asuma la Presidencia de la República pues consideró que la situación es distinta a la que se vive en México.

También hizo énfasis en que cuando sea presidenta del país continuará sus giras por los estados.

“No pienso yo reforzar la seguridad ni mucho menos, se aleja uno demasiado (…) Yo voy a seguir con las giras cuando sea presidenta, eso no va a parar, es parte de la Cuarta Transformación estar en territorio, no solo en el escritorio; porque si no, te alejas del sentimiento de la gente, de lo que te pueden decir las personas en uno u otro lugar de la República, hay que seguir en territorio”.