Hoy No Circula 21 de Mayo 2024: Checa Cómo Aplica Mañana en CDMX y Municipios de Edomex

En los últimos días, la mala calidad del aire ha obligado a que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula, por lo que aquí en N+ y FORO te decimos cómo aplicaría el programa este martes 21 de mayo de 2024 en CDMX y Edomex.

Debido a la tercera ola de calor, los altos niveles de contaminación se han mantenido en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que es importante que los automovilistas capitalinos estén pendientes de la calidad del aire, ya que este factor determina si se impone nuevamente el Doble Hoy No Circula, con lo cual no todos los vehículos pueden transitar como de costumbre, aplicando incluso para los carros más nuevos.

Video. Hoy No Circula se Aplica con Normalidad tras Contingencia Ambiental en Valle de México

¿Hay contingencia ambiental hoy en CDMX?

La Fase 1 de Contingencia Ambiental fue suspendida este domingo por la tarde, luego de que las concentraciones de ozono fueron menores a las que establece el programa y hasta el momento la CAMe no ha determinado la necesidad de activar una nueva contingencia.

En el reporte de las 11:00 horas de este lunes, la calidad del aire en la CDMX y Zona Metropolitana del Valle de México se reporta como regular con un índice de 98 ppb con un riesgo a la salud alto, por lo que se recomienda a los ciudadanos reducir o evitar las actividades físicas vigorosas al aire libre, ya que se pueden presentar riesgos a la salud.

Video: ¿Por Qué las Restricciones por Contingencia Ambiental Ya No Son Suficientes?

¿Hay Doble Hoy No Circula el 21 de mayo 2024?

Debido a lo anterior, las autoridades no han informado sobre la activación del Doble Hoy No Circula para este martes 21 de mayo 2024, por lo que el programa operará de forma regular, es decir que los carros con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex:

Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8, con holograma 1 y 2

Recuerda que el programa Hoy No Circula, así como el Doble Hoy No Circula, inicia en un horario de las 5:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 horas, en caso de no respetar la medida, los conductores se harán acreedores de una multa que va de los 2,074.8 hasta los 3,112.2 pesos mexicanos.

Noticia relacionada. ¿Qué Pasa Si Hay Fase 2 de Contingencia Ambiental en CDMX? Esto Significa su Activación

¿Qué carros están exentos del Hoy No Circula 21 de mayo 2024?

Los autos que sí podrán circular en las calles de la CDMX y Edomex este martes 21 de mayo 2024, gracias a las disposiciones del programa Hoy No Circula, son los siguientes:

Vehículos eléctricos Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico Carros con Holograma "0" y "00" Autos con Holograma 1 y 2, excepto que tengan engomado rosa y terminación de placa 7 y 8 Motocicletas

Video: ¿Cuántas Sanciones se Aplicaron Durante la Contingencia Ambiental en el Valle de México?

Toma en cuenta que esto podría cambiar en caso de que se llegara a activar el Doble Hoy No Circula por la Fase 1 de la Contingencia Ambiental. Por esta razón te recomendamos mantenerte al pendiente de las noticias de N+ y FORO, además de las cuentas oficiales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Historias recomendadas