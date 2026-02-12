Inicio Ciudad de México Incendio Hoy en Iztapalapa: ¿Qué Pasó en Taller Mecánico en Colonia Ixtlahuacán?

Incendio Hoy en Iztapalapa: ¿Qué Pasó en Taller Mecánico en Colonia Ixtlahuacán?

|

N+

-

El incendio se registró en un taller mecánico en la Avenida México, en la colonia Ixtlahuacán, alcaldía Iztapalapa; no se reportan lesionados

Incendio en Iztapalapa

Incendio en Iztapalapa. Foto: X @SGIRPC_CDMX

COMPARTE:

La mañana de este jueves, 12 de febrero de 2026, se registraó un incendio en un inmueble utilizado como taller mecánico, ubicado en la Avenida México, en la colonia Ixtlahuacán, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Video: Se Registra Incendio en Predio de Ixtlahuacán en Iztapalapa, CDMX
  • No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

No hay lesionados por incendio en Iztapalapa; rescatan a animales de compañía

Mediante redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civile de la CDMX informó que el incendio fue sofocado gracias al trabajo de bomberos capitalinos, sin que se reporten personas lesionadas.

De manera preventiva, 15 personas fueron evacuadas. Además, se rescataron 5 animales de compañía y se retiraron 3 cilindros de gas.

  • Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar

Incendios
Cargando...
Inicio Ciudad de México Incendio iztapalapa hoy 12 de febrero 2026 que paso colonia ixtlahuacan en cdmx