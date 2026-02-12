Incendio Hoy en Iztapalapa: ¿Qué Pasó en Taller Mecánico en Colonia Ixtlahuacán?

La mañana de este jueves, 12 de febrero de 2026, se registraó un incendio en un inmueble utilizado como taller mecánico, ubicado en la Avenida México, en la colonia Ixtlahuacán, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Video: Se Registra Incendio en Predio de Ixtlahuacán en Iztapalapa, CDMX

No hay lesionados por incendio en Iztapalapa; rescatan a animales de compañía

Mediante redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civile de la CDMX informó que el incendio fue sofocado gracias al trabajo de bomberos capitalinos, sin que se reporten personas lesionadas.

En coordinación con @Bomberos_CDMX, laboramos para sofocar un incendio registrado en taller mecánico ubicado en Av. México, Col. Ixtlahuacan, @Alc_Iztapalapa.



Como medida de seguridad, se realizó la evacuación de 15 personas; se rescataron 5 animales de compañía y se retiraron 3… pic.twitter.com/kQmORwQwZX — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 12, 2026

De manera preventiva, 15 personas fueron evacuadas. Además, se rescataron 5 animales de compañía y se retiraron 3 cilindros de gas.

