Incendio Hoy en Iztapalapa: ¿Qué Pasó en Taller Mecánico en Colonia Ixtlahuacán?
El incendio se registró en un taller mecánico en la Avenida México, en la colonia Ixtlahuacán, alcaldía Iztapalapa; no se reportan lesionados
La mañana de este jueves, 12 de febrero de 2026, se registraó un incendio en un inmueble utilizado como taller mecánico, ubicado en la Avenida México, en la colonia Ixtlahuacán, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).
No hay lesionados por incendio en Iztapalapa; rescatan a animales de compañía
Mediante redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civile de la CDMX informó que el incendio fue sofocado gracias al trabajo de bomberos capitalinos, sin que se reporten personas lesionadas.
En coordinación con @Bomberos_CDMX, laboramos para sofocar un incendio registrado en taller mecánico ubicado en Av. México, Col. Ixtlahuacan, @Alc_Iztapalapa.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 12, 2026
Como medida de seguridad, se realizó la evacuación de 15 personas; se rescataron 5 animales de compañía y se retiraron 3… pic.twitter.com/kQmORwQwZX
De manera preventiva, 15 personas fueron evacuadas. Además, se rescataron 5 animales de compañía y se retiraron 3 cilindros de gas.
