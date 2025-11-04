Reportan Fuerte Incendio en Bodega de Reciclaje en Santa María Aztahuacán, Iztapalapa

Un incendio en una bodega reciclaje en la colonia Santa María Aztahuacán de la alcaldía Iztapalapa, provocó la movilización de servicios de emergencia; la enorme columna de humo alertó a los vecinos.

Según los primeros reportes las llamas se originaron al interior del inmueble, por lo que de inmediato se extendió por todo el lugar. Lo anterior por el tipo de materiales que se guardan en el sitio; bomberos laboran en la zona.

En breve más información