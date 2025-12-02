María Cristina: Cierran Panteón Cuautepec Luego de Hallar a Mujer Muerta tras Visitar una Tumba

El caso de María Cristina Zúñiga Arteaga, una mujer que fue hallada muerta en el Panteón de Cuautepec luego de acudir a visitar la tumba de su hermano, conmocionó a los habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero. Las investigaciones continúan y las autoridades decidieron cerrar el cementerio.

De acuerdo con los primeros reportes, el cierre del predio ocurrió la tarde de este martes, luego de que los familiares de la mujer de 54 años de edad realizaron una protesta para exigir justicia y asegurar que es víctima de feminicidio.

La violaron, la mataron y aquí nos la dejaron, dijo a N+ su sobrina, Lidia

Debido a las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), se determinó cerrar el Panteón de Cuautepec con la finalidad de que Policías de Investigación (PDI) puedan llevar a cabo los análisis correspondientes en el sitio.

Por ello, se observa que en la entrada principal del cementerio, localizado en la colonia Loma la Palma, en la zona alta de la GAM, ya hay un candado que impide el paso a los visitantes y personas que desean llevar a cabo algún trámite.

Sin embargo, los familiares indican que el cierre para resguardar indicios que pudieran ayudar en el esclarecimiento del caso es tardío. Debido a que María Cristina fue hallada sin vida el sábado por la tarde y el resto del fin de semana y ayer lunes 1° de diciembre, el panteón estuvo abierto al público.

Lo anterior, señalaron, porque el paso de tantas personas entre las criptas pudo alterar el lugar de los hechos y con ello entorpecer las investigaciones que permitan dar con la o las personas responsables del asesinato de la señora María Cristina.

¿Qué pasó con María Cristina en el Panteón de Cuautepec en la GAM?

María Cristina Zúñiga Arteaga avisó a su familia que iría al Panteón de Cuautepec a visitar la tumba de su hermano; sin embargo, ya no volvió a casa. La hallaron muerta al interior del cementerio.



La familia indicó que María Cristina salió de casa el viernes por la tarde con la intención de limpiar y arreglar la tumba de su hermano, quien falleció hace un año. Esto no los sorprendió, ya que sus visitas eran regulares desde el deceso de su ser querido.

Él (hermano de Cristina) tiene un año que falleció, y él se encuentra aquí (en el Panteón de Cuautepec) Entonces mi tía vino a visitarlo ya en la tarde (...) Ya no salió mi tía

Entonces, los seres queridos de María Cristina comenzaron a buscarla e indagar qué ocurrió con ella. Un día después, les notificaron que la mujer fue hallada sin vida en el cementerio.

Los panteoneros tomaron el teléfono de mi tía, le hablaron a su hija y le dijeron que viniera a ver a su mamá, porque supuestamente se había caído y se golpeó la cabeza y había fallecido

No obstante, su familia indica que hay diversas irregularidades en torno a la muerte de María Cristina, ya que la encontraron desnuda y con varios golpes en el cuerpo. Es decir, que no se trató de una caída accidental.

Además, en la necropsia, se reveló que su deceso fue a causa de una hemorragia provocada por una herida causada por arma blanca.

Los peritos destapan a mi tía y resulta que mi tía estaba desnuda, golpeada

