Ximena “N”, “Lady Racista”, Evita la Cárcel; Le Dan 2 Meses para Cumplir Terapias Obligatorias

La fiscalía de la Ciudad de México solicitó que Ximena Pichel, conocida como “Lady Racista”, continuara su proceso en libertad, a pesar de incumplir con el tratamiento de sensibilización contra la discriminación que le fue impuesto por un juez.

La mujer fue sancionada luego de agredir verbalmente a un elemento de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en julio de 2025, en un caso que se viralizó y generó una fuerte condena pública.

Como parte de las medidas dictadas por el juez, Pichel debía pagar una multa de 97 mil pesos, acudir mensualmente a firmar ante la autoridad judicial, abstenerse de salir del país y evitar los lugares frecuentados por el policía afectado.

Además, se le ordenó realizar jornadas de trabajo comunitario en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) y someterse a un tratamiento de sensibilización contra conductas discriminatorias.

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Inclumplió medida cautelar

De acuerdo con las autoridades, Ximena Pichel no completó el tratamiento de sensibilización dentro del plazo de seis meses establecido originalmente, motivo por el cual la Fiscalía capitalina pidió que se revocara el beneficio de seguir su proceso en libertad.

Durante la audiencia celebrada este miércoles, el juez reconoció que la acusada no cumplió en tiempo con la totalidad de las condiciones impuestas.

Sin embargo, su defensa presentó argumentos para justificar las ausencias, por lo que el juzgador decidió otorgarle una prórroga de dos meses para concluir el tratamiento antidiscriminación y el servicio comunitario.

"Cometí un error y estoy arrepentida"

Al salir de la audiencia, Ximena Pichel reiteró su disculpa pública.

“Ya habíamos ofrecido una disculpa y cumplido con lo que se nos pidió. Reitero mis disculpas a todas las personas que pudieron sentirse ofendidas”, declaró.

También aseguró que acatará las nuevas disposiciones judiciales.

“Sí, voy a cumplir con todo lo que el juez me indique. Cometí un error y estoy arrepentida”, expresó.

Pichel agregó que durante este proceso ha recibido terapia psicológica para enfrentar las consecuencias emocionales del caso.

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