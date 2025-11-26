Liberan a Uno de los Detenidos por Disturbios Durante Marcha del 15 de Noviembre en CDMX

Este miércoles 26 de noviembre 2025, fue puesta en libertad una persona que fue detenida tras los disturbios de la marcha del pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México. Un juez de Control determinó cambiar la medida de Francisco "N", uno de los detenidos por la marcha del 15 de noviembre.

Francisco “N”, de 59 años, es acusado de tentativa de homicidio y resistencia de particulares. Fue detenido en el Zócalo cuando se encontraba en estado de ebriedad.

Ahora podrá continuar con su proceso en libertad.

En tanto, también se levaron a cabo las audiencias para solicitar la libertad de Eduardo Josafat “N”, de 27 años, acusado del robo de un radio de la policía y lesiones, y de Brayan Alexis “N”, de 28 años, acusado de robo y lesiones. Sin embargo, se determinó que ambos continuarán en prisión preventiva.

Solo iba por piezas para el trabajo

Al respecto, Patricia Olivares, madre de Brayan Alexis, dijo que su hijo solo iba por piezas para su trabajo:

Lo que pasa es que me han estado diciendo que falta un documento y ya les trajimos todo / yo ya quiero que salga, no puedo estar así / Él iba nada más por sus piezas del trabajo que hace

De las 18 personas presentadas ante jueces tras la marcha, solo continúan dos en prisión preventiva.

La marcha del 15 de noviembre, dejó varios incidentes reportados de acuerdo con la Fiscalía de la CDMX:

agresiones contra 84 policías y cuatro manifestantes, así como daños y robo en un establecimiento y un vehículo.



