Línea 1 del Metro 2025: ¿Qué Estaciones Cierran a las 10 de la Noche los Domingos y Sábados?

La Línea 1 del Metro CDMX ha anunciado cambios en su horario, con lo que cerrarán sábados y domingos a las 10:00 de la noche, pero ¿qué estaciones tendrán esta modificación? ¿Hay servicio provisional? ¿Hasta cuándo aplicará el ajuste?

Como debes saber, no toda la Línea Rosa se encuentra en operaciones, pero luego de la más reciente reapertura de estaciones, tras la renovación, ya se acerca la reinauguración total.

Video: Así Funciona la Línea 1 del Metro CDMX luego de Meses de Espera por Trabajos de Modernización

¿Qué estaciones de la Línea 1 cierran a las 10 de la noche?

El Metro informó que la modificación al horario de servicio de la Línea 1 se lleva a cabo para optimizar las pruebas del Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) en los trenes NM22 y NM16, que se deben realizar previo a la apertura del tramo Chapultepec-Observatorio.

Las estaciones de la Línea Rosa que cerrarán a las 22:00 horas:

Chapultepec

Sevilla

Insurgentes

Cuauhtémoc

Balderas

Salto Del Agua

Isabel La Católica

Pino Suárez

Merced

Candelaria

San Lázaro

Moctezuma

Balbuena

Bulevar Puerto Aéreo

Gómez Farias

Zaragoza

Pantitlán

¿Cuándo aplican estas modificaciones en el horario de la Línea 1?

El Metro indicó que el servicio de la Línea 1 concluirá a las 10:00 de la noche los siguientes fines de semana:

Sábado 27 y domingo 28 de septiembre

Sábado 4 y domingo 5 de octubre

Sábado 11 y domingo 12 de octubre

No obstante, en apoyo a los usuarios, se ofrecerá servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) a partir de las 22:00 horas, en el tramo Pantitlán-Chapultepec, hasta concluir el horario de servicio habitual, que es a las 24:00 horas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció durante un acto público que el próximo mes se prevé la reapertura total de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, tras más de tres años de obras de modernización.

DMZ