Línea A del Metro CDMX: Reanudan Servicio de Pantitlán a La Paz tras Suspensión por Lluvias

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reanudó el servicio en la Línea A de la estación Pantitlán a La Paz, luego de la suspensión de un tramo derivado de las fuertes lluvias de este viernes 10 de octubre.

Vía la red social X, el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, informó que el recorrido de trenes se reanudó tras las afectaciones.

Se normaliza el servicio en la Línea A, de Pantitlán a La Paz, tras concluir los trabajos de bombeo y desazolve de agua derivado de las intensas lluvias en la zona oriente.

Se normaliza el servicio en la Línea A, de Pantitlán a La Paz, tras concluir los trabajos de bombeo y desazolve de agua derivado de las intensas lluvias en la zona oriente.



De esta forma, la Línea A se encuentra abierta y ofreciendo servicio en todas sus estaciones, luego de concluir las labores de bombeo por la acumulación de agua del exterior. "La circulación de los trenes es continua".

¿Qué pasó en la Línea A del Metro de CDMX?

Este viernes, debido a la fuerte lluvia registrada en la zona oriente de la ciudad, el servicio en la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao, en ambos sentidos.

Por lo anterior, el tramo de Guelatao a La Paz quedó fuera de servicio, por lo que personal del Metro de inmediato se dirigió a la zona para realizar trabajos de bombeo para restablecer el servicio lo antes posible.

