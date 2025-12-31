¿Hay Vuelos Cancelados en el AICM Hoy por Neblina? Clima en CDMX Afecta Viajes

La Ciudad de México (CDMX) amaneció con bajas temperaturas hoy 31 de diciembre de 2025, previo al Año Nuevo 2026, además, la presencia de neblina se pudo observar en distintas zonas, por lo cual surgió la pregunta en torno a si hay vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) y aquí en N+ te informamos.

Cabe recordar que las autoridades de la CDMX activaron alerta roja para este miércoles por las bajas temperaturas en estas alcaldías.

Lista de vuelos cancelados en el AICM por neblina

Si tienes un vuelo planeado hacia o desde el AICM para celebrar el Año Nuevo 2026, esta información es importante, pues algunos viajes han sido cancelados, por la presencia de neblina. Aquí te compartimos una lista.

Alrededor de las 5:00 horas de este miércoles, la aerolínea Viva informó que "derivado de las condiciones climáticas adversas por la presencia de neblina" determinó cancelar algunos vuelos en el AICM.

VB1392 de la CDMX a Guadalajara

VB1393 de Guadalajara a la CDMX

VB1120 de la CDMX a Monterrey

VB112 de Monterrey a la CDMX

En este link puedes consultar el estatus de tu vuelo, si viajas por Viva.

Por su parte, la aerolínea Aeroméxico también informó que "debido a la presencia de un banco de niebla en el AICM, el itinerario de tu vuelo podría verse modificado", por lo que sugirió a los usuarios revisar el estatus de su vuelo en este enlace.

A su vez, Volaris también consideró que se podrían afectar algunos vuelos, por lo que llamó a los pasajeros a consultar si su vuelo ha sido cancelado, retrasado o suspendido, ingresando a este enlace y llenando el formulario para conocer el estatus.

Mientras tanto, a las 6:10 horas de este miércoles, el AICM informó que "debido a presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidas los aterrizajes".

Sin embargo, el AICM aclaró que "los despegues se llevan a cabo con normalidad".

