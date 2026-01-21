Inicio Ciudad de México ¿A Qué Hora Lloverá Mañana, Jueves 22 de Enero 2026 en CDMX?

¿A Qué Hora Lloverá Mañana, Jueves 22 de Enero 2026 en CDMX?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional para este jueves se esperan temperaturas de hasta 0 grados

Lluvia en CDMX, Jueves 22 de Enero 2026. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre un ambiente frío y lluvias en la Ciudad de México durante el jueves 22 de enero de 2026, por lo que recomendó a la población salir abrigada y portar paraguas.

De acuerdo con el organismo, durante la madrugada se pronostican temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en las zonas serranas de las alcaldías Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac. Mientras que por la mañana se esperan temperaturas de 7 a 9 grados.

Para la tarde del jueves, después de las 12:00 del día, se prevén lluvias que cesarán al anochecer, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados.

Aspectos de los capitalinos bajo la lluvia. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo protegerse del frío?

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió las siguientes recomendaciones para prevenir afectaciones durante la temporada invernal:

  • Cúbrete con varias prendas, ya que no solo conservan mejor el calor que una sola prenda gruesa, sino que permiten adaptarse a las condiciones del lugar donde te encuentres.
  • Evita utilizar doble media o calcetín, ya que puede bloquear la circulación; se recomienda usar calcetines de lana.
  • Protege el rostro, la cabeza, las manos y las orejas.
  • Toma líquidos calientes para ayudar a mantener la temperatura corporal.
  • Consume frutas y verduras ricas en vitamina C, como naranja, limón, guayaba, fresas, ciruelas, pimientos y brócoli, entre otras.
  • Bebe suficiente agua, preferentemente a temperatura ambiente, ya que una buena hidratación permite al cuerpo regular mejor su temperatura.
  • Al salir de un lugar caliente, cúbrete la boca y la nariz.
  • Evita los cambios bruscos de temperatura al pasar de espacios con aire acondicionado a áreas a la intemperie.
  • Utiliza la calefacción de forma moderada para evitar contrastes extremos con la temperatura exterior.
  • En caso de usar calefactores, hornos o chimeneas, mantén una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

