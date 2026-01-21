¿A Qué Hora Lloverá Mañana, Jueves 22 de Enero 2026 en CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre un ambiente frío y lluvias en la Ciudad de México durante el jueves 22 de enero de 2026, por lo que recomendó a la población salir abrigada y portar paraguas.

De acuerdo con el organismo, durante la madrugada se pronostican temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en las zonas serranas de las alcaldías Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac. Mientras que por la mañana se esperan temperaturas de 7 a 9 grados.

Para la tarde del jueves, después de las 12:00 del día, se prevén lluvias que cesarán al anochecer, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados.

¿Cómo protegerse del frío?

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió las siguientes recomendaciones para prevenir afectaciones durante la temporada invernal:

Cúbrete con varias prendas, ya que no solo conservan mejor el calor que una sola prenda gruesa, sino que permiten adaptarse a las condiciones del lugar donde te encuentres.

Evita utilizar doble media o calcetín, ya que puede bloquear la circulación; se recomienda usar calcetines de lana.

Protege el rostro, la cabeza, las manos y las orejas.

Toma líquidos calientes para ayudar a mantener la temperatura corporal.

Consume frutas y verduras ricas en vitamina C, como naranja, limón, guayaba, fresas, ciruelas, pimientos y brócoli, entre otras.

Bebe suficiente agua, preferentemente a temperatura ambiente, ya que una buena hidratación permite al cuerpo regular mejor su temperatura.

Al salir de un lugar caliente, cúbrete la boca y la nariz.

Evita los cambios bruscos de temperatura al pasar de espacios con aire acondicionado a áreas a la intemperie.

Utiliza la calefacción de forma moderada para evitar contrastes extremos con la temperatura exterior.

En caso de usar calefactores, hornos o chimeneas, mantén una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

