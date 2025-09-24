Lluvia y Granizo Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla por Fuertes Aguaceros en 13 Alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó la tarde de este miércoles 24 de septiembre de 2025 la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en 13 de las 16 alcaldías de la capital del país.

A partir de las 16:45 horas de este miércoles y hasta las 00:00 horas del jueves 25 de septiembre, se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo.

Derivado de este pronóstico, la dependencia capitalina advirtió a la población sobre encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla hoy en CDMX?

Con corte a las 16:30 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en la siguiente lista de demarcaciones:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

¿Qué hacer ante activación de Alerta Amarilla en mi alcaldía?

Por lo anterior, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones dirigidas a la población:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

También activan alerta por vientos con rachas fuertes

Momentos más tarde, la dependencia capitalina activó la Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este miércoles en la siguientes alcaldías:

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Metro CDMX implementa marcha de seguridad

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó la marcha de seguridad en las siguientes líneas:

2

3

5

8

A

B

"Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones", llamó el Metro a los usuarios vía X..

