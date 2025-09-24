Lluvia y Granizo Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla por Fuertes Aguaceros en 13 Alcaldías
Se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo durante la tarde noche de este miércoles
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó la tarde de este miércoles 24 de septiembre de 2025 la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en 13 de las 16 alcaldías de la capital del país.
A partir de las 16:45 horas de este miércoles y hasta las 00:00 horas del jueves 25 de septiembre, se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo.
Derivado de este pronóstico, la dependencia capitalina advirtió a la población sobre encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.
¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla hoy en CDMX?
Con corte a las 16:30 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en la siguiente lista de demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para y la tarde del miércoles 24/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC,… pic.twitter.com/19aoaSTlld— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 24, 2025
¿Qué hacer ante activación de Alerta Amarilla en mi alcaldía?
Por lo anterior, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones dirigidas a la población:
- Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.
- Cerrar puertas y ventanas.
- No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
- Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.
También activan alerta por vientos con rachas fuertes
Momentos más tarde, la dependencia capitalina activó la Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este miércoles en la siguientes alcaldías:
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
Se activa Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del miércoles 24/09/2025 en las demarcaciones de @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx, @TlahuacRenace y @A_VCarranza.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/i9Zhhubya0— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 24, 2025
Metro CDMX implementa marcha de seguridad
Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó la marcha de seguridad en las siguientes líneas:
- 2
- 3
- 5
- 8
- A
- B
"Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones", llamó el Metro a los usuarios vía X..
#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 5, 8, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 24, 2025
Toma previsiones.
