Lluvia y Granizo Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla por Fuertes Aguaceros en 13 Alcaldías

Se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo durante la tarde noche de este miércoles

Capitalinos se protegen con impermeables y paraguas de la lluvia. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó la tarde de este miércoles 24 de septiembre de 2025 la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en 13 de las 16 alcaldías de la capital del país. 

A partir de las 16:45 horas de este miércoles y hasta las 00:00 horas del jueves 25 de septiembre, se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo. 

Derivado de este pronóstico, la dependencia capitalina advirtió a la población sobre encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas. 

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla hoy en CDMX?

Con corte a las 16:30 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en la siguiente lista de demarcaciones:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco 

¿Qué hacer ante activación de Alerta Amarilla en mi alcaldía?

Por lo anterior, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones dirigidas a la población: 

  • Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.
  • Cerrar puertas y ventanas. 
  • No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua. 
  • Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable. 

También activan alerta por vientos con rachas fuertes

Momentos más tarde, la dependencia capitalina activó la Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este miércoles en la siguientes alcaldías:

  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza

Metro CDMX implementa marcha de seguridad

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó la marcha de seguridad en las siguientes líneas:

  • 2
  • 3
  • 5
  • 8
  • A
  • B

"Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones", llamó el Metro a los usuarios vía X..

