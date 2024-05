‘Má, Yo Los Maté’: Hombre Confiesa Doble Homicidio a su Madre

"Yo los maté". Así fue como Roger, de 32 años, le confesó a su madre que había privado de la vida a su pareja sentimental, María Elena Belén, y a su cuñado José Tomás, luego de ser detenido por la Policía de Investigación de la Ciudad de México.

De esta manera el detenido habló con su mamá, a la que le confesó su culpabilidad:

No te preocupes, má. Nunca te he dicho qué pasó, pero ¿te acuerdas de esta (inaudible)? Yo los maté. Entonces, por eso me están deteniendo a mí, pero no te preocupes