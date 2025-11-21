Maestro es Apuñalado por Defender a Alumno de Agresiones de su Tío en Evento Escolar en la GAM

Un maestro fue apuñalado cuando defendió a un alumno de las agresiones de un familiar en una escuela primaria ubicada en la colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron al interior del plantel localizado en la esquina de la calle Atotonilco y la avenida Dolores Hidalgo, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados por una persona lesionada.

Una vez que llegaron a la escuela, se percataron de que un hombre estaba herido, por lo que de inmediato solicitaron la ayuda de paramédicos, quienes diagnosticaron al hombre de 55 años de edad con lesión por objeto punzocortante en la cabeza; no fue trasladado a un hospital.

Mientras brindaban atención al maestro lesionado, los policías intervinieron para resguardar la integridad física de un sujeto que era retenido por un grupo de personas.

¿Cómo ocurrió el ataque al maestro en una primaria de la San Felipe de Jesús?

Los testigos relataron a las autoridades que momentos antes, el sospechoso agredió y lesionó al profesor de educación física, por lo que de inmediato solicitaron los servicios de emergencia.

Al probable responsable de 31 años de edad, le realizaron una revisión preventiva y le aseguraron un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de largo, por lo que fue detenido, le informaron sus derechos de ley y fue presentado ante el agente del Ministerio Público.

En tanto, se informó que el detenido fue a la escuela para ver a su sobrino de 10 años de edad, que participaba en un desfile.

Sin embargo, luego de unos minutos comenzó a agredir al menor de edad. Al ver esta escena, el profesor de educación física se acercó a defender al alumno y en ese momento el posible implicado lo agredió con el objeto punzocortante.

