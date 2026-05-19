Mapa de Lluvia de CDMX En Vivo: ¿Cómo Saber Si Está Lloviendo por Mi Casa? Radar Tiempo Real

Ante las fuertes precipitaciones que se han registrado en la Ciudad de México y la zona del Valle de México en las últimas horas, hay dudas de si está lloviendo por la zona a la que te dirigirás, como tu casa. En N+ te decimos cómo consultar el mapa de lluvia en CDMX, un radar que funciona en tiempo real.

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¿Dónde ver el mapa de lluvia de CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) ha lanzado una plataforma en la que se registra la escala de lluvia captada por cada base ubicada en el territorio capitalino y en zonas del Estado de México.

La plataforma, que es un mapa de lluvia, puedes consultarla en el siguiente enlace: https://data.sacmex.cdmx.gob.mx/pluviometros/index.php/lluvia/mapa.

En el mapa de lluvia, la escala se organiza de la siguiente forma:

Azul: Sin lluvia.

Verde: Ligera.

Amarilla: Regular.

Naranja: Fuerte.

Rojo: Intenso.

Morado: Torrencial.

¿Cómo consultar el radar meteorológico de CDMX?

La dependencia capitalina también pone a disposición de los usuarios un radar meteorológico, que actualiza constantemente.

¿Qué es el Radar Meteorológico? Se emplea para la medición y seguimiento de fenómenos atmosféricos constituidos por agua, en forma de lluvia, granizo y nieve principalmente, señala el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La dependencia federal añade que la ventaja de un radar meteorológico es equivalente al empleo de cientos de pluviómetros distribuidos a lo largo de la zona de cobertura del radar, que transmiten la información en tiempo real.

"El radar meteorológico es sin duda una valiosa herramienta con tecnología de punta con que cuentan los meteorólogos para realizar los pronósticos del tiempo", apunta el SMN.

Radar meteorológico de CDMX.

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