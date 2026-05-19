SEP Lo Hace Oficial: Último Puente en Mayo 2026; ¿Quiénes Sí y No Tienen Tres Días de Descanso?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado un puente más antes de que termine mayo 2026, que se ha convertido en el mes con mayor suspensión de clases este ciclo escolar. En N+ te damos a conocer las fechas y quiénes sí y no tienen tres días de descanso en fin de semana largo.

Tras la controversia generada por el cambio anunciado en el calendario SEP, el cual finalmente se echó para atrás en toda la República, volvieron algunos de los puentes que se habían cancelado.

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¿Cuándo es el próximo puente oficial de la SEP en mayo 2026?

Tras los megapuentes que se realizaron este mes, la SEP ha confirmado un fin de semana largo más que, aunque no son más de cuatro días de descanso, sí es una fecha más de asueto.

Este puente es el viernes 29 de mayo 2026. Serán tres días de descanso, que terminarán el lunes 1 de junio, día en que se retomarán las clases, antes que concluya el año lectivo.

A continuación, te compartimos las fechas clave:

29 de mayo 2026: Suspensión de clases.

26 de junio 2026: Suspensión de clases.

3 de julio 2026: Registro de calificaciones.

15 de julio 2026: Fin del ciclo escolar.

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¿Quiénes sí y no tienen el último puente de mayo 2026?

Todos los estudiantes de nivel básico tendrán la fortuna de tener el último puente de mayo 2026, pero esto no será igual para docentes y equipo administrativo, ya que es la Junta de Consejo Técnico Escolar, que son reuniones en preescolar, primaria y secundaria que se realizan con el objetivo de plantear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a abordar problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de las y los alumnos.

Por tal motivo, tampoco hay suspensión de actividades para todos los trabajadores, ya que no es un día festivo oficial.

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