¿Qué Necesito para el Examen UNAM 2026? Lo que Sí y No Puedes Hacer Durante la Prueba en Línea

Atención, aspirante. El próximo 23 de mayo inicia el periodo de presentación del examen UNAM 2026 para Licenciatura. Así que para afines los detalles previos a presentar la prueba en línea, en N+ te compartimos qué necesitas, y lo que sí y no puedes hacer durante la aplicación.

Recuerda que desde el pasado lunes 18 comenzó el Simulador del Examen UNAM 2026, por lo que en una nota previa ya te explicamos cómo y dónde entrar para completar este requisito previo a la prueba oficial.

Tanto para el Simulador como para el Examen UNAM 2026, la UNAM te concedió dos fechas y horarios distintos, por lo que debes estar atento sobre el día específico para la presentación en línea de cada uno, dado que en caso de que no los presentes, no habrá oportunidad de reponerlos.

Para que no te gane el tiempo, aquí ya te explicamos cuándo es el Examen de la UNAM 2026 y cuántos aciertos te piden por cada una de las carreras.

Video: Ingreso a Licenciatura UNAM 2026: Todo lo que Debes Saber de la Convocatoria para Examen

Entonces, ¿qué necesito para el Examen UNAM 2026?

Ahora bien, de acuerdo con el Instructivo compartido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la Convocatoria a Licenciatura 2026, los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos para poder realizar el examen de admisión en línea.

Recuerda que la Máxima Casa de Estudios dispone de una Inteligencia Artificial que detecta posible presencia de acompañantes en el lugar en el que el estudiante realiza la prueba, por lo que debes estar completamente solo.

Lo más importante es que ingreses puntualmente al navegador Lockdown Browser el día y hora que te fue asignado para tu cita de Examen.

Antes

Verifica tu conexión al internet y desactiva cualquier dispositivo conectado en dicha red

Confirma que tu computadora, cámara web y micrófono funcionen correctamente

Cierra todos los programas de la computadora antes de iniciar el examen en línea

Desinstala programas de grabación o streaming ya que el Lockdown Browser no se ejecutará si existen programas de este estilo

Limpia el lente de la cámara web para que tu imagen se encuentre clara y nítida

Durante

Verifica la posición de la cámara web; tu rostro se debe ver completamente

La plataforma te pedirá que mediante la cámara web muestres el entorno en donde estás aplicando el examen en línea

Atiende las indicaciones que se te dan a través del chat, dado que en caso de que las ignores tu examen podría ser suspendido

Historia Relacionada: ¿A Qué Hora Es el Examen UNAM 2026? El Requisito Obligatorio para Ingresar al Navegador

¿Qué sí y qué no hacer y tener durante el Examen UNAM 2026?

La UNAM ha sido muy clara en indicar que los estudiantes sólo podrán tener a la mano el siguiente material al momento de la aplicación de la prueba en línea:

Dos hojas blancas

Lápiz

Goma (borrador)

Sacapuntas

De hecho, al concluir el examen deberás destruir las hojas blancas que utilizaste para hacer cálculos o anotaciones frente a la cámara.

Requisitos del espacio donde hagas tu examen UNAM 2026

Debe ser un lugar tranquilo, aislado y sin distractores, cuadros, muñecos o imágenes de personas en el fondo.

Evita situarte contraluz, para que tu rostro no quede oscurecido

Notifica a tu familiares de la fecha y horario de tu examen para evitar interrupciones

¿Cuánto tiempo dará la UNAM para resolver el Examen de Admisión?

Si bien, la UNAM recomienda entrar con 15 minutos de anticipación al navegador, confirma que el examen iniciará a la hora exacta mencionada en la Cita de Examen.

Ojo, porque dispones de tres horas efectivas a partir del inicio señalado en tu cita de examen para resolver las 120 preguntas.

Video: Convocatoria UNAM 2026: ¿Cuáles son las Fechas Clave para Ingresar a una Licenciatura?

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