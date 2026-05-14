¿Cuándo Es el Examen de la UNAM 2026? Fecha de Aplicación en Línea para Licenciatura

Atención, aspirante. En pocos días tendrá lugar el Examen UNAM 2026 para la Licenciatura durante el siguiente ciclo escolar, y en N+ te adelantamos cuándo es la aplicación de la prueba en línea para nuevo ingreso.

La convocatoria 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para aspirantes a cursar alguna de las licenciaturas de la oferta académica ya está en marcha. Y si bien en una nota te explicamos hasta cuándo podías pagar el examen de la UNAM, ahora exploramos la fecha exacta de la prueba en línea.

De hecho, hay buenas noticias para los aspirantes, días antes de la aplicación de la prueba definitiva podrán acceder al simulador del examen, que estará disponible a partir del próximo lunes 18 de mayo 2026.

Estos criterios aplican para aspirantes a cursar la licenciatura en Sistema Escolarizado, Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), en las modalidades abierta y a distancia.

Video: Convocatoria UNAM 2026: ¿Cuáles son las Fechas Clave para Ingresar a una Licenciatura?

Entonces, ¿cuándo es el examen de la UNAM 2026?

De acuerdo con el cronograma compartido por la Máxima Casa de Estudios, para el ciclo escolar siguiente la aplicación del examen UNAM 2026 se hará del 23 de mayo al 10 de junio para estudiantes de nuevo ingreso.

Los aspirantes deberán resolver la prueba en línea en la fecha y hora que les ha sido asignada. Ten en cuenta que la Universidad prohibió el uso de celulares, smartphones y cualquier dispositivo electrónico adicional a la computadora.

El examen de admisión consta de 120 preguntas que se deben resolver en un plazo máximo de tres horas. Y dado que se aplicará en línea, se vigilará a los aspirantes con Inteligencia Artificial.

Recuerda que para resolver el examen debes descargar en tu computadora el navegador seguro "Lockdown Browser" tanto para hacer el simulacro de la prueba, como para resolver el examen de selección en línea.

Pero, ojo, porque una vez que te entreguen tu cita con la hora y fecha en la que debes presentar el examen, no hay cambios.

La UNAM pide a los aspirantes estar pendientes de las fechas específicas, dado que se da una para el Simulador del Examen y otra para la presentación del Examen de Selección en Línea.

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¿Hay guía de Examen para la UNAM en 2026?

En la convocatoria dada a conocer por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM, se indica que con el pago de tu examen tienes derecho a una guía para preparar el examen que está incluida en tu pago.

¿Qué sí puedes usar durante el examen de la UNAM 2026?

Además del equipo de cómputo en el que resolverás tu examen en línea, con todas las especificaciones solicitadas por la Universidad, pues hacer uso de los siguientes materiales:

Dos hojas blancas

Lápiz

Goma

Sacapuntas

Video: Ingreso a Licenciatura UNAM 2026: Todo lo que Debes Saber de la Convocatoria para Examen

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