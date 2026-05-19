¿A Qué Hora Es el Examen UNAM 2026? El Requisito Obligatorio para Ingresar al Navegador

A partir del próximo fin de semana, miles de aspirantes realizarán el examen de la UNAM 2026 de admisión a licenciatura, y uno de los requisitos indispensables es conectarse en el día y hora asignada por el sistema. Por ello, acá te decimos cómo saber el horario exacto en el que debes ingresar al Navegador Seguro (Lockdown Browser).

Previo a la prueba real, los estudiantes deben realizar el simulador de examen con el objetivo de familiarizarse con la plataforma, además de realizar los ajustes necesarios en el equipo de cómputo, conectividad y lugar de aplicación para evitar problemas en el momento de la verdad.

De esta manera, el examen UNAM en línea se aplicará en diferentes días del 23 de mayo al 10 de junio 2026, por lo que cada aspirante debe consultar la fecha y hora de aplicación, ya que no podrán presentar la prueba en un día u horario distinto al programado.

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Horario del examen UNAM 2026

El horario exacto del inicio del examen UNAM 2026 de cada aspirante puede ser consultado en el documento llamado "Cita de Examen", el cual tuvo que ser descargado antes del 1 de mayo en la plataforma TU SITIO.

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Cabe señalar que no hay cambios de día ni hora para la aplicación del examen, por lo que es importante presentarse en la fecha y hora señalada en dicho documento, pues de lo contrario no se podrá realizar el proceso de selección.

¿A qué hora se puede ingresar al examen UNAM 2026?

De acuerdo con el instructivo de la UNAM, los aspirantes pueden iniciar sesión en el Navegador Seguro (Lockdown Browser) 15 minutos antes del horario establecido para la aplicación de su examen. Es decir que si te citaron a las 9 de la mañana, podrás acceder al sistema a las 8:45 am.

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Toma en cuenta que el tiempo máximo para resolver el examen de la UNAM 2026 es de 3 horas efectivas a partir del horario de inicio establecido en la "Cita de examen". Durante este tiempo los aspirantes tendrán que responder las 120 preguntas.

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De igual manera, debes tomar en cuenta que no se repondrá el tiempo de la aplicación del examen, si realizas la descarga del Navegador y la pruebas de tu cámara y micrófono una vez que haya iniciado el proceso de selección o si ingresas tarde a tu examen.

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