Aciertos para la UNAM 2026: ¿Cuántos Puntos Necesito para Asegurar Mi Lugar en la Carrera?

Si vas a realizar el examen para ingresar a la máxima casa de estudios en los próximos días o quieres hacerlo pronto, uno de los datos elementales a conocer son los aciertos que pide la UNAM en 2026 para cada carrera. Por ello, en N+ te damos a conocer cuál es el puntaje que necesitas para asegurar tu lugar.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúa con los pasos de la convocatoria este año, luego del registro, en el que cada aspirante debió seleccionar la carrera, plantel y modalidad a la que busca entrar. Ahora, toca el turno del paso más importante, que es el examen, prueba con la que se definirá el pase de acceso al nivel superior en esta institución.

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¿Cuántos aciertos se necesitan para ingresar a la UNAM 2026?

Lo primero que debes saber es que el examen de la UNAM 2026 consta de 120 reactivos, es decir, 120 preguntas que están integradas en temas de conocimientos generales y el área de especialización a la que aplicaste. Estas son cuatro:

Área 1: Físico-Matemáticas y de las Ingenierías

Área 2: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud

Área 3: Ciencias Sociales

Área 4: Humanidades y Artes

Ahora bien, el número de aciertos necesarios para cada carrera se define de acuerdo con la demanda de la carrera, del plantel y el número de lugares disponibles. Esto significa que entre más solicitada es la carrera y más limitado el cupo, más alto es el puntaje necesario.

No obstante, aunque la tendencia de solicitudes recibidas por carrera se mantiene -regularmente- a lo largo de los años, las cifras pueden cambiar, por lo que no hay un número de aciertos fijo año con año, sino una aproximación realizada con base en los aciertos alcanzados por los aspirantes en años anteriores.

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A continuación, te compartimos los aciertos de algunas de las carreras más populares en la UNAM:

Ingeniería en Computación – CU: 108 aciertos

Ingeniería Mecatrónica – CU: 104 aciertos

Ingeniería Civil – CU: 98 aciertos

Física – CU: 92 aciertos

Actuaría – FES Acatlán: 88 aciertos

Medicina – CU: 116 aciertos

Odontología – CU: 105 aciertos

Veterinaria – CU: 96 aciertos

Biología – FES Iztacala: 90 aciertos

Química – CU: 89 aciertos

Psicología – CU: 102 aciertos

Derecho – CU: 96 aciertos

Relaciones Internacionales – CU: 102 aciertos

Ciencia Política – FCPyS: 92 aciertos

Administración – FES Cuautitlán: 84 aciertos

Diseño y Comunicación Visual – FAD: 96 aciertos

Música – ENES Morelia: 78 aciertos

Teatro y Actuación – C.U.: 85 aciertos

Historia del Arte – FES Acatlán: 83 aciertos

¿Cuándo salen los resultados del examen de la UNAM 2026?

Una vez que se aplique el examen, los aspirantes tendrán que esperar poco más de un mes para conocer los resultados, que se publicarán el viernes 17 de julio 2026.

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