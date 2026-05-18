¿Cómo Recuperar Folio de Beca Rita Cetina Primaria? Así Checas Número para Buscador de Estatus

Recientemente se volvió a activar el Buscador de Estatus de Becas Benito Juárez y acá te explicamos cómo recuperar el folio de la Beca Rita Cetina de Primaria 2026 para que conozcas el estatus sobre si fuiste aceptado o rechazado al apoyo de útiles y uniformes escolares.

Este fin de semana se reabrió el sistema de consulta de folios de Becas Bienestar, y en una nota previa te traemos el link y cómo consultar los resultados previo a la entrega de tarjetas en mayo y en caso de que sea el dictamen favorable deberás preparar estos documentos para recoger tu medio de pago.

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¿Cómo recuperar mi folio de Beca Rita Cetina Primaria?

La consulta en el Buscador de Estatus de Becas Benito Juárez es muy sencilla, pues solo necesitas el folio que te fue otorgado al momento de terminar tu registro de la Beca Rita Cetina de primaria en el pasado mes de marzo 2026.

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En caso de que no cuentes con este código alfanumérico puedes consultarlo en el archivo PDF que el sistema generó al momento de completar el registro en línea. Si no cuentas con este documento, deberás buscarlo en la bandeja de entrada del correo electrónico que pusiste como medio de contacto durante la inscripción.

¿Qué hacer si no tengo archivo con folio de Beca Rita Cetina Primaria?

Si no cuentas con el documento de registro en el que viene el folio de la Beca Rita Cetina de primaria, deberás llamar al 079 para que te brinden más información sobre cómo consultar este código para checar el estatus en el buscador.

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Otra opción es acudir a la Oficina de Atención de las Becas Bienestar más cercana a tu domicilio para solicitar la recuperación de tu folio de registro. En el siguiente link puedes checar las sedes disponibles en tu municipio: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion/.

Toma en cuenta que para la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria no te pedirán el folio de registro, por lo que no es esencial contar con este código, pero sí tendrás que estar pendiente de la convocatoria para asistir por el medio de pago en el que se te depositará el apoyo de útiles y uniformes escolares.

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