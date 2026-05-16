¿Por Qué Me Rechazaron en la Beca Rita Cetina 2026 para Primaria? Estatus Negativo en Resultados

Ahora que se han dado a conocer los resultados de la Beca Rita Cetina 2026 para primaria, algunas personas han reportado, a través de redes sociales, que su solicitud fue rechazada. Por ello, te explicamos las razones por las que tu estatus pudo haber salido negativo en la consulta de folio.

Luego de que se dieran a conocer los resultados del programa para los estudiantes de educación básica, comienza a avanzar el siguiente paso en la inscripción.

Video: Termina el Plazo para Solicitar la Beca para el Bienestar Rita Cetina

¿Cómo consultar mi folio para los resultados de la Beca Rita Cetina para primaria?

Para checar el estatus de los resultados de la Beca Rita Cetina 2026 para primaria con folio, los padres de familia deben seguir los siguientes pasos:

Entra al link: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio .

. En el apartado "Consultar folio", activa la casilla "Soy Humano" y da clic en verificar.

Escribe el folio que te fue otorgado al momento de terminar tu registro de la Beca Rita Cetina.

Da clic en "Buscar".

El sistema de consulta de folio te dirá si tu hijo fue aceptado para recibir el apoyo en 2026.

¿Por qué me rechazaron la Beca Rita Cetina 2026 para primaria en resultado con folios?

Hay distintas razones por las que te salió estatus negativo al momento de revisar los resultados de la Beca Rita Cetina para primaria. Muchas de ellas pueden estar relacionadas con tus documentos o los datos que ofreciste.

No obstante, aquí te dejamos una lista de opciones:

Entrega de documentación falsa.

Beneficiario con otros programas federales.

Renuncia voluntaria del tutor.

Fin del nivel básico sin registrarse en el siguiente grado dentro del sistema público.

Cambio de escuela pública a privada.

Fallecimiento del beneficiario.

Historias recomendadas:

¿SEP Suspende Clases Este Lunes 18 de Mayo 2026? Estos Estudiantes Tienen Megapuente de 4 Días

Nuevo Registro Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años: Requisitos y Cómo Solicitar Apoyo de 35,000

