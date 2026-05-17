Entrega de Tarjeta Beca Rita Cetina Primaria: Documentos que Piden Alumnos y Papás en Mayo 2026

Atención, papás. Este lunes 18 inicia la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para primaria, y en N+ te recordamos uno a uno cuáles son los documentos que necesitas para recoger este medio de pago en el que te depositarán los 2,500 pesos del apoyo Bienestar.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) recordó que a la Beca Rita Cetina primaria fueron registrados 7.2 millones de niños de primarias públicas, por lo que las fechas de entrega de tarjetas se extenderán del 18 de mayo al 31 de julio 2026.

Si aún no sabes qué día te corresponde recoger este documento, en una nota previa ya te explicamos cómo saber si te toca el 18 de mayo de 2026.

Además, para aquellos papás y tutores que tienen dudas sobre el registro de sus hijos, regresó el Buscador de Estatus de la Beca, que permite consultar los resultados con folio.

Video: Beca Rita Cetina: ¿Aún No Tienes Tu Tarjeta? Todos los Días Entregan 100 Mil a Estudiantes

Uno a uno, los documentos que necesitas para recoger la Tarjeta Beca Rita Cetina

Para recoger la Tarjeta del Banco del Bienestar, las personas que hicieron el registro de los alumnos deben presentar dos tipos de documentos: del alumno y del papá o tutor. Estos se enlistan a continuación:

Documentos a presentar por papá, mamá o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Copia del acta de nacimiento

Copia del CURP

Copia del comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Documentos a presentar el alumno

Copia del acta de nacimiento

Copia del CURP

¿Cuándo cae el primer pago de la Beca Rita Cetina Primaria?

El Gobierno de México dio a conocer que el primer pago por 2,500 pesos se hará a beneficiarios antes de que inicie el ciclo escolar.

Específicamente en el mes de agosto de 2026, a fin de apoyar a las familias con los gastos relacionados con la educación de los hijos.

¿Cómo sé dónde debo recoger la Tarjeta de la Beca Rita Cetina Primaria?

A través de redes sociales, la CNBB anunció que será a través de las escuelas donde se anuncie la sede, horario y fecha de entrega de tarjetas a los padres de familia o tutores.

Además, podrán conocer esta información en los canales de WhatsApp de Becas del Bienestar. Allí se detallará la dirección y horario por cada uno de los estados.

Si el estatus de tu hijo salió como "Rechazado" para la Beca Rita Cetina Primaria, te explicamos lo qué significa.

Video: ¿Cómo Consultar los Depósitos de la Beca Rita Cetina?

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