¿Cómo y Dónde Entrar al Examen Simulador UNAM 2026? Así Funciona Prueba Obligatoria en Línea

Atención, aspirante. Hoy inició la aplicación del Examen Simulador de la UNAM para la convocatoria 2026, por lo que si tienes dudas de cómo y dónde entrar a la prueba obligatoria en línea, en N+ te explicamos el paso a paso.

Aunque no es el único recurso para preparar tu examen UNAM a la Licenciatura, dado que la Máxima Casa de Estudios también puso a disposición de los estudiantes que así lo requirieron una guía de estudio y la herramienta de cobro "Prueb@te" de la UNAM.

Si bien en una nota previa ya te adelantamos cuándo es el Examen de Selección UNAM para Licenciatura, también te compartimos las Fechas Clave de la Convocatoria 2026 para que tengas en cuenta tus tiempos.

Pero, ojo, recuerda que hay varias carreras de alta demanda. Y la Universidad advierte que éstas pueden requerir de requisitos extra que deban cumplir los estudiantes.

Video: Ingreso a Licenciatura UNAM 2026: Todo lo que Debes Saber de la Convocatoria para Examen

¿Cuándo entrar al Examen Simulador de la UNAM 2026 y fechas clave?

De acuerdo con el Cronograma UNAM 2026 para Licenciatura propuesto por la Máxima Casa de Estudios para los aspirantes, entre este lunes 18 y el viernes 22 de mayo se realiza el Simulador del Examen.

Los aspirantes deben entrar en la hora y fecha asignadas durante la Cita del Examen UNAM. Ahí no sólo se te indicaba las fechas para descargar el navegador oficial "Lockdown Browser", así como el día de la aplicación de la Prueba Práctica, el Simulador del Examen, y el Examen de Selección en línea.

La cita se te asignó con 23 días naturales de anticipación para darte tiempo de descargar el navegador y poner al corriente todos los requerimientos de la UNAM para el examen.

Pero ojo, porque la fecha y horario para la realización del simulador del examen, no son las mismas que las de la presentación del examen en línea.

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¿Cómo y dónde entrar al simulador del Examen UNAM 2026?

De modo que lo primero que debiste fue descargar "Lockdown Browser" desde el sitio oficial del Aspirante en días pasados. Ahí debiste confirmar el funcionamiento de la cámara web y micrófono, entrando a la lista de chequeo del Lockdown Browser.

En ese mismo navegador debes ingresar con tu usuario y contraseña en la hora y día asignados por la UNAM para resolver la prueba obligatoria en línea. Ahí te desplegará la información necesaria para que resuelvas el examen simulador.

¿El simulador del Examen tiene valor para la convocatoria UNAM 2026?

No, el Examen Simulador UNAM 2026 no tiene impacto en la evaluación oficial de la convocatoria. No es un factor de decisión en la asignación de la persona aspirante.

De modo que los exámenes simulador UNAM 2026 no son iguales y no tienen relación con el examen oficial y la cantidad de preguntas.

¿Cuánto dura el Examen Simulador de la UNAM 2026?

La convocatoria de la UNAM para Licenciatura establece que el examen simulador tiene una duración aproximada de 20 a 30 minutos.

Es muy importante que te tomes el examen simulador en serio, toda vez que requiere del cumplimiento estricto de las condiciones antes mencionadas por el instructivo.

Video: Convocatoria UNAM 2026: ¿Cuáles son las Fechas Clave para Ingresar a una Licenciatura?

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