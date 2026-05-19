Próximo Pago Beca Rita Cetina 2026, de $1900 a $7500: ¿Quién Cobra en Junio y Quién en Agosto?

Se acerca el último pago de la Beca Rita Cetina 2026, pero este no será igual para todos los beneficiarios. Algunos cobrarán en junio y otros en agosto, pero, además, el pago irá de los 1,900 hasta más de 7,500 pesos, según sea el caso. ¿Quiénes recibirán su depósito primero? Aquí te explicamos.

Luego del registro para los solicitantes del apoyo de primaria, continúa el proceso con la entrega de plásticos. En caso de que tú te hayas inscrito, te recomendamos, antes que nada, revisar cuáles son los requisitos con los que debes cumplir para que asegures tu pago.

Video: Vence Plazao para Gestión Trámite Beca Rita Cetina Bienestar Marzo 2026

¿Quiénes cobran el próximo pago de la Beca Rita Cetina 2026 en junio y quiénes en agosto?

De acuerdo con la Coordinación de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB), este 2026 habrá dos periodos de pago a mitad del año, pero no llegarán al mismo grupo de la población beneficiaria: el primero de ellos se realizaría a lo largo de junio, mientras que el segundo caerá hasta agosto, según ha confirmado el titular del departamento, Julio León.

La relevancia de dicho segundo pago es que será el único en el año, pero también el primero que se realiza desde la vertiente del programa que atiende a los estudiantes de primaria. Por ello, el depósito llegará justo a tiempo para la compra de útiles y uniformes.

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De tal forma, las que cobran la Beca Rita Cetina en junio 2026 son estudiantes de secundaria que la han recibido a lo largo del ciclo escolar 2025-2026. Cabe destacar que éste será el último del año lectivo y, para quienes termina este nivel educativo, el último del programa.

Por otro lado, en el mes de agosto 2026 se dispersará el depósito para los beneficiarios que hayan quedado exitosamente registrados en la Beca Rita Cetina 2026 Primaria. Sobre esta forma de dispersión, se ha dado a conocer que se seguirá el método de orden alfabético según la inicial del primer apellido.

¿Cuánto será el próximo pago de la Beca Rita Cetina 2026?

Una vez que te hemos aclarado quiénes cobran el apoyo del programa en cada fecha, ahora te contaremos cuál es el monto que recibirá cada familia.

Para ello, primero te recordamos que hay dos cantidades por cada nivel: 2,500 pesos para primaria y 1,900 pesos para secundaria, pero hay un cambio sustancial para cada grupo.

En el caso de Beca Rita Cetina Primaria, se trata de un solo pago durante el año escolar y se dispersará el mismo monto por cada estudiante, sin importar que formen parte de la misma familia. Así, la dispersión seguiría el siguiente patrón en los montos:

Un estudiante: $2,500 pesos

Dos estudiantes: $5,000 pesos

Tres estudiantes: $7,500 pesos

Por su parte, Beca Rita Cetina Secundaria sigue siendo de depósitos bimestrales, en los que el primer estudiante de cada familia inscrito en el programa recibe 1,900 pesos y, por cada integrante extra en el mencionado nivel, se suman 700 pesos.

Un estudiante: $1,900 pesos.

Dos estudiantes: $1,900 pesos + $700 pesos = $2,600 pesos.

Tres estudiantes: $1,900 pesos + $1,400 pesos = $3,300 pesos.

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