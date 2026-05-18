Beca Rita Cetina Entrega Tarjetas en Estas Primarias del 19 al 23 de Mayo 2026: Sedes y Horarios
Pamela Paz N+
Checa si la escuela de tu hijo está entre las programadas para la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria del 19 al 23 de mayo
Inició la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria y si estás a la espera de recibir la tuya, acá te traemos la lista de escuelas que recibirán su medio de pago del apoyo de útiles y uniformes escolares del 19 al 23 de mayo de 2026 en distintos estados en México.
Después de dos meses de que se realizara el registro, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar comenzó oficialmente la distribución de plásticos a los nuevos beneficiarios y en una nota previa te explicamos qué documentos debes llevar para recogerlo.
¿Dónde entregan tarjetas de Beca Rita Cetina mañana 19 de mayo?
Este martes se realizará la distribución de los medios de pago del apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares en diferentes municipios de Tamaulipas y Querétaro. Esta es la lista de escuelas programadas con sedes y horarios:
Auditorio Municipal de Reynosa, Tamaulipas
Horario 9:00 horas
- SIMON RODRIGUEZ CCT: 28DPR1692K
- CLUB 2030 NUM 2 CCT: 28DPR0760K
- GUMERSINDO GUERRERO GARCIA CCT: 28DES0110B
- LA CORREGIDORA CCT: 28DPR1434W
- DON HERIBERTO DEANDAR AMADOR CCT: 28DPR1567M
- HIMNO NACIONAL CCT: 28DPR0053H
- MARIA J GONZALEZ CCT: 28DML00441
- PROFA TIMOTEA CASTAÑEDA CCT: 28DPR0768C
- JOSE PILAR PALAFOX CCT: 28DPR0783V
Horario 12:00 horas
- PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR1149K
- MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 28DPR1546Z
- FRANCISCO VILLA CCT: 28DPR1845Y
- PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0764Q
- PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0496L
- VICENTE GUERRERO CCT: 28DPR1899B
- BERNABE SOSA CCT: 28DPR0811A
- PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT:28KPR0410P
- FRANCISCO SARABIA TINOCO CCT: 28DPR0090L
- PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR1243P
- VENUSTIANO CARRANZA CCT: 28DPR1305B
- GRAL LAZARO CARDENAS CCT: 28DPR1308Z
- HIMNO NACIONAL CCT: 28DPR1494K
- PROF ALBERTO VILLASANA ORTIZ CCT: 28DPR2382N
- ALVARO GALVEZ Y FUENTES CCT: 28DTV0011H
- PROF ABEL RAMIREZ RAMIREZ CCT: 28DTV0158A
- ERMILO ABREU GÓMEZ CCT: 28DES0055Z
- EMILIO RODRIGUEZ ALVAREZ CCT: 28DTV0263L
- LUCIO BLANCO CCT: 28DTV0005X
- CARMEN SERDAN CCT: 28DES0058W
- ENRIQUE HERNANDEZ ALONZO CCT: 28DES0074N
- PROF CARLOS TREVINO RODRIGUEZ CCT: 28DTV0292G
- VICENTE GUERRERO CCT: 28DPR1899B
- BERNABE SOSA CCT: 28DPR0811A
- PROFA TIMOTEA CASTANEDA CCT: 28DPR1070E
- PROF LEONARDO GARZA DE LA CRUZ CCT: 28DPR0777K
Auditorio Santander Jiménez, Tamaulipas
Horario 9:00 horas
- NUEVO SANTANDER CCT: 28DPR0399Z
- VICENTE GUERRERO CCT: 28DPR1087E
- LIC BENITO JUAREZ CCT: 28DPR1230B
- INSTITUTO FEDERAL DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO CCT: 28DPR2343L
- PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0370E
- PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT:28KPR0378X
- EMILIANO ZAPATA CCT: 28DPR1640E
- LEYES DE REFORMA CCT: 28DPR1491N
- MARIA JOVITA CABALLERO CCT: 28DES0018V
- PROF MELITON GALLEGOS VELIZ CCT: 28DML0023W
- AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON CCT: 28DST0066X
Auditorio Villa Mainero en Tamaulipas
Horario 13:00 horas
- PROF MATIAS S CANALES CCT: 28DPR0441Z
- PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0654K
- PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0158L
- PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0397L
- JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 28DPR0434P
- TRIUNFO DEL CAMPESINO CCT: 28DPR0437M
- JOSE GUADALUPE MAINERO CCT: 28DPR0439K
- AGUSTIN MELGAR CCT: 28DPR0440Z
Oficina de Becas Bienestar en Matamoros, Tamaulipas
Horario 9:00 horas
- FRIDA KAHLO CCT: 28DPR0100B
- ESCUELA PRIMARIA CCT: 28DPR0108U
- ESCUELA PRIMARIA CCT: 28DPR0109T
- ESCUELA PRIMARIA CCT: 28DPR0113F
- IGNACIO M ALTAMIRANO CCT: 28DPR0406T
Matamoros, Tamaulipas
SEDE: ESCUELA GUADALUPE VICTORIA
- ESCUELA GUADALUPE VICTORIA CCT: 28DPR0596A Horario: 10:00 horas
Polyforum de Nuevo Laredo
Horario 9:00 horas
- GRAL SIMON BOLIVAR CCT: 28DPR0788Q
- JUAN ALVAREZ CCT: 28DPR0790E
- PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CCT: 28DPR0802T
- LIC ALFREDO V BONFIL CCT: 28DPR0938G
- PROF MARTIN M HERRERA NUM 2 CCT: 28DPR0978H
- DONACIANO ECHAVARRIA NUM 2 CCT: 28DPR1026R
- LEYES DE REFORMA CCT: 28DPR1360V
- CORLA MA DE JESUS DE LA ROSA CCT: 28DPR1372Z
- JOSE MARIA MORELOS CCT: 28DPR1373Z
Horario 14:00 horas
- VICENTE GUERRERO CCT: 28DPR1374Y
- CARMEN U DE RENDON CCT: 28DPR1401E
- PROF GRACIANO SANCHEZ ROMO CCT: 28DPR1407Z
- NIÑOS HEROES CCT: 28DPR14660
- RICARDO FLORES MAGON CCT: 28DPR1485C
- HEROES FERROCARRILEROS CCT:28DPR1517E
- LEYES DE REFORMA CCT: 28DPR1588Z
- PROF EUGENIO VILLARREAL V CCT: 28DPR16052
- PROFA DORA GALLEGOS ESCALANTE CCT: 28DPR1626L
- LEONA VICARIO CCT: 28DPR1627K
- MELCHOR OCAMPO CCT: 28DPR1641D
- CP HORACIO GARZA GARZA CCT: 28DPR1650L
- MARIANO AZUELA CCT: 28DPR1665N
Padilla, Tamaulipas
Horario: 9:00 horas Sede: CONRADO CASTILLO
- ESCUELA CONRADO CASTILLO CCT: 28DPR0732O
Horario: 10:30 horas Sede: MARTIR DE CHINAMECA
- ESCUELA MARTIR DE CHINAMECA CCT: 28DPR0734M
Aldama, Tamaulipas
Horario 9:00 horas Sede: ESCUELA ENRIQUE C REBSAMEN
- ENRIQUE C REBSAMEN CCT: 28DPR02592
- MARGARITA HUERTA CCT: 28DPR0025L
- PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0009D
- EMILIO PORTES GIL CCT: 28DML0036Z
- EMILIO PORTES GIL CCT: 28DPR0081D
- LIC JOSE MA PINO SUAREZ CCT: 28DPR09880
- PROF ALFREDO PENICHE EROSA CCT: 28DPR1675U
Villagran, Tamaulipas
Horario: 10:00 horas Sede: CUAUHTÉMOC
- BENITO JUAREZ CCT: 28DPR1198J
- PROF ZENON ARAUJO CCT: 28DPR1771X
- ALMA CAMPESINA CCT: 28DPR1179V
- PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR06801
- CUAUHTÉMOC CCT: 28DPR1418E
Altamira, Tamaulipas
Horario 9:00 horas Sede: Salón SUTRA
- NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC CCT: 28DPR08781
- JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 28DPR1112N
- PROF PATROCINIO HUERTA CEPEDA CCT: 28DPR0858V
- DEMOCRACIA CCT: 28DPR0836J
- MARTIRES DE LA REVOLUCIÓN CCT: 28DPR1066S
- MOTOLINIA CCT: 28DPR2207H
- ESTADO DE TAMAULIPAS CCT: 28DPR2576A
San Fernando, Tamaulipas
Sede: PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA
- VENUSTIANO CARRANZA CCT: 28DPR1545A
- MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 28DPR1486B
- JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT: 28DPR0004Z
- PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0424S
- PROF LUCIO GARCIA ZUNIGA CCT: 28DPR2296R
- PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CCT: 28KPR0048F
- MARIA DELIA GARZA GUTIÉRREZ CCT: 28DTV0306T
Corregidora, Querétaro
Sede: ESCUELA EMILIANO ZAPATA
- ESCUELA EMILIANO ZAPATA CCT: 22DPR4358G - Horario 9:00 horas
Sede: VALENTIN GÓMEZ FARIAS
- ESCUELA VALENTIN GÓMEZ FARIAS CCT: 22DPR0180J - Horario 9:00 horas
- ESCUELA MELCHOR OCAMPO CCT 22DPR0248Z - Horario 13:00 horas
Sede: JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ
- JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ CCT: 22DPR0336U - Horario: 13:00 horas
- CARLOS FUENTES MACIAS CCT: 22DPRO972T - Horario: 13:00 horas
Sede: ESCUELA FERNANDO DE TAPIA
- QUETZALCOATL CCT: 22DES0011H - Horario: 14:00 horas
- JESUS ROMERO FLORES CCT: 22DES0024L - Horario: 14:00 horas
- DR. JAIME TORRES BODET CCT: 22DPR0182H - Horario: 14:00 horas
Sede: J. GUADALUPE VICTORIA
- ESCUELA J. GUADALUPE VICTORIA CCT 22DPR0897C - Horario 9:00 horas
- ESCUELA ALFREDO V. BONFIL CCT 22DPR0876Q - Horario 13:00 horas
Sede: CARLOS A. CARRILLO
- ESCUELA CARLOS A. CARRILLO CCT 22DPR0928F - Horario 9:00 horas
- ESCUELA JUAN ANTONIO DE URRUTIA CCT 22DPR0342E - Horario 13:00 horas
Lista de escuelas con entrega de tarjetas Beca Rita Cetina 20 de mayo
La distribución de los medios de pago de la Beca Rita Cetina de primaria continuará este miércoles 20 de mayo en el estado de Tamaulipas, para las siguientes escuelas de nivel básico:
Horario: 14:00 horas Sede: Polyforum de Nuevo Laredo
- ALVARO OBREGON CCT: 28DPR2017Q
- GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 28DPR2054U
- IGNACIO RAMIREZ CCT 28DPR2115R
- JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT 28DPR2116Q
- IGNACIO LOPEZ RAYON CCT 280PR2166Y
- HEROICO COLEGIO MILITAR CCT 28DPR21721
- JESUS TERAN PEREDO CCT 28DPR2175F
- ESCUDO NACIONAL CCT 28DPR2188J
- LUIS CASTILLO LEDON CCT 28DPR22222
¿Dónde darán tarjetas de Beca Rita Cetina el jueves 21 de mayo?
La entrega de los medios de pago del apoyo de útiles y uniformes escolares continuará en Nuevo Laredo, Tamaulipas en el Polyforum. Esta es la lista de primarias que recibirán su tarjeta y los horarios de reparto:
Horario: 09:00 horas
- SOLIDARIDAD CCT 28DPR2228U
- GUADALUPE GONZALEZ GUTIERREZ CCT 28DPR2245K
- ADALBERTO J ARGUELLES CCT 28DPR2246J
- PROF DAGOBERTO MARTINEZ ESCAMILLA CCT 28DPR2325W
- JAIME TORRES BODET CCT 28DPR2352T
- PROF BENITO LOPEZ RAMOS CCT 28DPR2360B
- PROFA REBECA GOMEZ DE LA CRUZ CCT 28DPR2365X
- PROF JESUS LASCARI RAMOS CCT 28DPR2369T
Horario: 14:00 horas
- CP RUPERTO VILLARREAL MONTEMAYOR CCT 28DPR23701
- ANTONIO VELEZ CASTRO CCT 28DPR2392U
- PROF REGINALDO ELIZONDO GARZA CCT 28DPR2393T
- INDEPENDENCIA NACIONAL CCT 28DPR2394S
- 20 DE NOVIEMBRE CCT 28DPR2401L
- MANUELA MEDINA CCT 28DPR2403J
- FRANCISCO MARQUEZ PANIAGUA CCT 28DPR2405H
- PROFA SILVIA GARZA CANALES CCT 28DPR2409D
- BENJAMIN GALVAN MAYTORENA CCT 28DPR2419K
- DOROTEO ARANGO CCT 28DPR2420Z
Entrega Beca Rita Cetina: Lista de escuelas 22 de mayo
La distribución de los medios de pago de la Beca Rita Cetina de primaria continuará este viernes 22 de mayo en el Polyforum de Nuevo Laredo en Tamaulipas, para las siguientes escuelas de nivel básico:
Horario 9:00 horas
- OCTAVIO PAZ CCT 28DPR2429R
- PROF JESUS DEL ANGEL ACEVEDO RODRIGUEZ CCT 28DPR2438Z
- ANTONIO ELEODORO VELEZ CASTRO CCT 28DPR2451T
- GUADALUPE MAINERO JUAREZ CCT 28DPR2462Z
- BICENTENARIO JUARISTA CCT 28DPR2466V
- GABRIEL SALDIVAR SILVA CCT 28DPR2473E
- PUERTA DE LAS AMERICAS CCT 28DPR2477A
- PROF SOLON MARTINEZ SALAZAR CCT 28DPR2479Z
- JUAN N MANCILLAS CANTU CCT 28DPR2485J
Horario 14:00 horas
- EUSEBIO SALAS PERALTA CCT 28DPR2487H
- SAN AGUSTIN DE LAREDO CCT 28DPR2489F
- ARTURO DE LUNA MENCHACA CCT 28DPR2528R
- MIGUEL ALEMAN VALDES CCT 28DPR2580N
- FRIDA KAHLO CCT 28DPR2582L
- RODOLFO TORRE CANTU CCT 28DPR2583K
- MARIA ANTONIA SANCHEZ DE SERRATOS CCT 28DPR2584J
- GABRIEL GARCIA MARQUEZ CCT 28DPR2592S
¿Dónde habrá entrega de tarjetas Beca Rita Cetina el 23 de mayo?
El sábado 23 de mayo la distribución de las tarjetas a los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina de primaria seguirá en el Polyforum de Nuevo Laredo en Tamaulipas para las siguientes escuelas:
Horario 8:00 horas
- JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT 28DPR1106S
- PEDRO JOSE MENDEZ CCT 28DPR2174G
- FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CCT 28DP92476Z
- RICARDO FLORES MAGON CCT 28DPR1989G
Horario 13:00 horas
- SALVADOR NOVO CCT 28DPR2514O
Horario 14:00 horas
- PROF FLORENCIO ALVARADO MARTINEZ CCT 28DPR23822
- FUNDADORES DE NUEVO LAREDO CCT 28DPR1620S
- FRANCISCO HERNANDEZ CUESTA CCT 29DPRO4ASI
- TOMAS SANCHEZ DE LA BARRERA CCT 28DPR2581M
- PROF COSME PEREZ CCT 28DPRO70OW
- CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917 CCT 28DPR2501T
Es importante señalar que la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria se realizará hasta el 31 de julio de 2026, por lo que se recomienda tener paciencia y mantenerse pendiente de las indicaciones de las autoridades de cada plantel para que saber cuándo, dónde y a qué hora se hará el reparto.
