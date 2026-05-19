Anuncian Calendario de Pagos de Beca Rita Cetina Primaria: Así Depositarán 2,500 Pesos en 2026

Con el inicio de la entrega de tarjetas, Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, anunció que habrá un calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de Primaria, mediante el cual se pagará el apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares en agosto de 2026.

Este lunes 18 de mayo comenzó oficialmente la distribución de los plásticos para nuevos beneficiarios por lo que en notas previas te traemos la lista de escuelas en las que habrá reparto esta semana del 19 al 23 de mayo y qué documentos piden para recogerla.

La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina Primaria se realizará para 7.2 millones de alumnos de todos los grados de primaria, por lo que el operativo de distribución se prolongará hasta el 31 de julio de 2026. Posteriormente comenzarán los depósitos del apoyo de útiles y uniformes escolares de 2,500 pesos.

Habrá calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de Primaria

El coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, explicó que el pago del apoyo de 2,500 pesos se realizará en agosto 2026 para que los padres, madres y tutores puedan realizar la compra de los útiles y uniformes previo al inicio del próximo ciclo escolar.

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De acuerdo con el funcionario, los depósitos de la Beca Rita Cetina Primaria se harán conforme al calendario de pagos el cual será difundido a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar.

¿Cómo será el calendario de la Beca Rita Cetina Primaria?

Pese a que no reveló las fechas de pago, se espera que el calendario oficial se presente en los primeros días de agosto 2026 y a partir de ahí comiencen a realizarse los depósitos de 2,500 pesos a cada beneficiario.

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De acuerdo con lo que ha manejado la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, así podría ser el calendario de pagos de Beca Rita Cetina de Primaria:

Letras A, B: Lunes 3 de agosto.

Letra C: Martes 4 de agosto.

Letras D, E, F: Miércoles 5 de agosto.

Letra G: Jueves 6 de agosto.

Letras H, I, J, K, L: Viernes 7 de agosto.

Letra M: Lunes 10 de agosto.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 11 de agosto.

Letra R: Miércoles 12 de agosto.

Letras S: Jueves 13 de agosto.

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 14 de agosto.

Es importante señalar que este calendario es solo un pronóstico de fechas para que los beneficiarios sepan cuándo podría caer su depósito en agosto 2026. Sin embargo, se recomienda esperar el anuncio de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar.

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