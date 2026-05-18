¿Cuáles Son las 6 Letras que Cobran la Pensión Bienestar el 19 y 26 de Mayo 2026?

Los pagos de la Pensión Bienestar continúan durante la tercera semana del mes, de acuerdo con el Calendario Propuesto por Leticia Ramirez, titular de la Secretaría del Bienestar. Por lo que, en N+ te decimos quiénes cobrarán el martes 19 y 26 de mayo 2026.

Adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad recibirán en su Tarjeta del Bienestar los montos respectivos por cada una de las pensiones.

Se trata del tercer pago del año, toda vez que los depósitos se hacen de forma bimestral a los beneficiarios. De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer quiénes cobran durante esta semana que va del 18 al 22 de mayo 2026.

Video: Largas Filas en Banco Bienestar para Cobrar Pension de Adultos Mayores en Matamoros

¿Qué letras cobran la Pensión Bienestar 19 y 26 de Mayo 2026?

Hay que recordar que los pagos avanzan en orden alfabético, según la inicial del primer apellido de los derechohabientes de la Pensión. De modo que tomando como referencia este lunes 18 de marzo, aún restan 14 letras por recibir su depósito.

De éstas, seis letras cobrarán los días 19 y 26 de mayo de 2026, y a continuación te decimos quiénes cobran cada martes de la semana.

Martes 19 de Mayo 2026: Letras N, Ñ y O

Martes 26 de Mayo 2026: Letras T, U y V

La Secretaría del Bienestar ha recordado que a partir de la fecha de pago, puedes disponer del dinero en tu tarjeta, aunque no es necesario que lo retires el mismo día, toda vez que permanece seguro en la cuenta.

De hecho, en esta nota ya te explicamos porqué la Secretaría del Bienestar recomienda utilizar su red para hacer operaciones con tu pensión.

¿Cuántos pagos de la Pensión Bienestar restan para 2026?

Dado que los depósitos de la Pensión Bienestar se hacen de manera bimestral, para lo que resta de este 2026 aún se harán tres pagos correspondientes a los meses de julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

Así, la cantidad que recibirán los beneficiarios queda de la siguiente manera:

Adultos Mayores: 6,400 pesos

Mujeres de 60 a 64 años: 3,100 pesos

Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

Madres Trabajadoras: 1,650 Pesos

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