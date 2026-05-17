Calendario de Pagos Pensión Bienestar del 18 a 22 de Mayo: ¿Qué Mujeres y Adultos Cobran? Lista

Nos encontramos a la mitad del tercer depósito del año y esta semana continúa el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, por eso, si aún no sabes cuándo depositan el apoyo de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, acá te decimos qué letras cobran en las fechas de pago del 18 al 22 de mayo 2026, donde hay que recordar que también le toca cobrar a las personas con discapacidad y la madres solteras trabajadoras.

A mitad de la dispersión se dio a conocer la llegada de un pago triple Bienestar para adultos mayores que cuenten con su Tarjeta de INAPAM, por eso en una nota ya te dijimos cómo y dónde hacer el trámite para asegurar el apoyo y qué apellidos reciben una parte del 18 al 22 de mayo 2026.

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¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en mayo 2026?

De acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por Leticia Ramírez, nueva titular de la Secretaría del Bienestar, del 4 al 27 mayo 2026 se va a realizar la dispersión del tercer depósito de las pensiones Bienestar de este año.

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Durante esos días todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de mayo-junio 2026.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 18 al 22 de mayo 2026: Lista de letras

Si aún no recibes tu apoyo económico y tienes tu tarjeta activada, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día esta semana:

Letra M : Lunes 18 de mayo 2026.

: Lunes 18 de mayo 2026. Letras N, Ñ, O : Martes 19 de mayo 2026.

: Martes 19 de mayo 2026. Letras P, Q : Miércoles 20 de mayo 2026.

: Miércoles 20 de mayo 2026. Letra R: Jueves 21 y viernes 22 de mayo 2026.

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¿Cuánto es la Pensión del Bienestar adultos mayores?

La Pensión Bienestar para adultos mayores da un pago de 6,400 pesos por beneficiario, que en esta ocasión corresponde al bimestre de mayo-junio 2026. Es importante recordar que este depósito solo aplica para quienes ya cuentan con su Tarjeta de Bienestar activa y que anteriormente ya cobraron en al menos una ocasión.

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