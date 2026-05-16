¿Qué Adultos Cobran Parte del Pago Triple del 18 a 22 de Mayo 2026 en Banco Bienestar? Apellidos

Esta semana continúa el calendario de pagos y después de que se diera a conocer la llega de un pago triple para adultos mayores, acá te decimos qué apellidos cobran una parte del 18 al 22 de mayo 2026 en el Banco del Bienestar, pues durante todo el mes llegará dicho apoyo económico a quienes tengan su Tarjeta de INAPAM.

Para darte mayor contexto, en una nota previa ya te dimos los requisitos para cobrar el pago triple Bienestar de adultos mayores en mayo 2026, y cómo registrarte para asegurar la llegada de dicho apoyo. Todo esto ocurre a la mitad del calendario de pagos de la Pensión Bienestar del bimestres mayo-junio.

Video: Iniciaron los Pagos de Pensiones del Bienestar

¿Qué adultos mayores cobran un pago triple Bienestar en mayo 2026?

Los hombres y mujeres que van a recibir un triple depósito este son todos los adultos mayores que cuentan con su credencial de INAPAM y que además están inscritos al apoyo de Vinculación Productiva de la Personas Adultas Mayores, el cual busca promover empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para las personas de 60 años de edad en adelante.

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Los tres pagos que están contemplados para este mes son el pago de la Pensión Bienestar de mayo-junio 2026, el reparto de utilidades (PTU) y el depósito de su salario mensual. Con esto el INAPAM busca cumplir con sus obligaciones al darle un trabajo a los adultos mayores de 60 años y más.

Video: ¿En Qué Fecha las Empresas Pagan a sus Empleados el Reparto de Utilidades de 2026?

¿Qué apellidos cobran parte del pago triple del 18 al 22 de mayo 2026 en el Banco del Bienestar?

El pago triple llegará por partes. La idea es que primero caiga la Pensión Bienestar, luego el salario mensual y al final el reparto de utilidades. Para esta semana, varias personas van a recibir una parte de dicho depósito y corresponde al apoyo universal de 65 y más. Los apellidos que cobran del lunes 18 al viernes 22 de mayo son estos:

Lunes 18 de mayo 2026

Martínez

Morales

Mendoza

Moreno

Méndez

Medina

Márquez

Mejía

Maldonado

Miranda

Molina

Meza

Mora

Macias

Montes

Marín

Mata

Montoya

Murillo

Montiel

Mercado

Monroy

Mondragón

Medrano

Meléndez

May

Morán

Montalvo

Martín

Montero

Maya

Madrigal

Mena

Merino

Martes 19 de mayo 2026

Navarro

Navarrete

Nava

Nieto

Noriega

Nuno

Núñez

Negreta

Naranjo

Ñacul

Ortíz

Olivas

Oliva

Oliveros

Olmos

Oropeza

Ortega

Orozco

Ocampo

Ornelas

Osuna

Ontiveros

Ordaz

Ochoa

Osorio

Miércoles 20 de mayo 2026

Pérez

Palacios

Peña

Ponce

Palomino

Padilla

Parra

Paredes

Palma

Paz

Pineda

Paez

Pascual

Pimentel

Perea

Pichardo

Pedroza

Pantoja

Quezada

Quintana

Quintero

Quijano

Quiroga

Quevedo

Quiroz

Quispe

Jueves 21 y viernes 22 de mayo 2026

Rodríguez

Ruiz

Romero

Rangel

Robles

Rosas

Rubio

Reyes

Rivera

Ramírez

Rocha

Ríos

Rivas

Rojas

Ramos

Rendón

Rincón

Reynoso

Robledo

Ruelas

Roldán

Razo

Ronquillo

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Ahora que ya se sabe qué adultos mayores cobran una parte del pago triple esta semana se mayo 2026, los beneficiarios de la pensión deben acudir a su Banco Bienestar más cercano a retirar el dinero de su apoyo. Con esto a muchos solamente les faltará recibir sus utilidades para completar los tres depósitos. A quiénes les falten más o todos, paciencia, llegarán a lo largo del mes.

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