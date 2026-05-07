Detienen a Hombre con 47 Kilos de Marihuana en la Tapo CDMX; Máquina de Rayos X lo Detectó

El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer este jueves 7 de mayo de 2026 la detención de Juan Santiago “N" en la Central de Autobuses Tapo.

El detenido tenía la intención de viajar al estado de Veracruz con tres maletas en las que llevaba 22 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 47 kilogramos.

#Importante | En la Central de Autobuses #Tapo, compañeros de la #PolicíaAuxiliar de @SSC_CDMX detuvieron a Juan Santiago "N" quien pretendía viajar al estado de #Veracruz, con tres maletas en las que llevaba 22 paquetes de presunta marihuana, con un peso aproximado de 47… pic.twitter.com/ir1Xb1LyWO — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 7, 2026

Video relacionado: FGR Vinculan a Hombre Detenido con Más de 39 Kilos de Marihuana en Saltillo

Así detectaron que llevaba maletas llenas de marihuana

Las autoridades capitalinas explicaron que la detección de la droga se logró en coordinación con los trabajadores de una de las líneas de abordaje y, a través de los rayos X, se identificaron formas y dimensiones que no correspondían a un equipaje habitual. Al inspeccionar el equipaje, se hallaron los envoltorios con la droga.

¿Qué se sabe del detenido con marihuana en CDMX?

El probable responsable fue presentado ante la FGR para determinar su situación jurídica.

¿Cuál es la cantidad de marihuana permitida para no ser detenido?

En la Ciudad de México y en todo el país, el marco legal sobre el consumo de marihuana combina límites de posesión establecidos por ley.

Dosis permitida y límites de posesión

Posesión de hasta 5 gramos: Según la Ley General de Salud, esta es la "dosis máxima de consumo personal e inmediato". Portar esta cantidad no se considera delito y no debería derivar en detenciones, siempre que sea para consumo propio.

De 5 a 28 gramos: Aunque la Ley Federal para la Regulación del Cannabis (que elevaría el límite a 28 gramos) ha enfrentado retrasos legislativos, la Suprema Corte de Justicia determinó que no se debe criminalizar automáticamente a quien porte más de 5 gramos si puede demostrar que es para uso personal.

Consumo en CDMX

Existen "zonas de tolerancia" específicas donde se permite fumar (como en la Plaza de la Concepción o en cruces de Paseo de la Reforma), pero bajo reglas estrictas como un tiempo máximo de estancia (aproximadamente 40 minutos) y prohibición de venta.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI