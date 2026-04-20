Bloqueos Hoy en CDMX por 4-20: Zonas Afectadas por Manifestación
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Consulta la zona afectada por bloqueo de 4:20 hoy, 20 de abril de 2026, en la Ciudad de México
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Este lunes, 20 de abril de 2026, se prevé un bloqueo en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la zona afectada por manifestación 4:20.
Se trata de integrantes de La Comuna 4:20 y del Colectivo “Plataforma 4:20”, quienes en el marco de la celebración del “Día Mundial por la Liberación de la Marihuana en México”, llevarán a cabo un evento denominado “No Marchamos, Conmemoramos”, para exigir:
- Acceso libre y universal a la cannabis.
- El derecho al autocultivo.
- El respeto a todos los usos de la planta.
- Un alto al acoso de las personas consumidoras de la misma.
Toma en cuenta que las autoridades capitalinas esperan una marcha, 11 concentraciones, dos citas agendadas y cinco eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
Noticia relacionada: Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 20 de Abril 2026.
Zonas afectadas por manifestación hoy en CDMX
Los integrantes de La Comuna 4:20 se reunirán hoy a las 12:00 horas en:
- Lugar: Monumento a la Revolución, en avenida Plaza de la República, Colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
Se prevé que otras organizaciones se sumen a la protesta en apoyo, entre ellas: Hijas de la Cannabis, Sociedad Cannábica Mexicana y Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, Comunidad Mexicana del Sound System, High Rollers Club y Ecocann MX.
Mientras que el Colectivo “Plataforma 4:20” también se reunirá a las 12:00 horas en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco, con rumbo a:
- Lugar 1: Monumento a la Madre, en avenida Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc. Hora: 13:00.
- Lugar 2: Avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco (bajopuente), donde realizarán a las 16:20 horas un evento político cultural.
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Con información de N+
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