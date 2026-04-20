Bloqueos Hoy en CDMX por 4-20: Zonas Afectadas por Manifestación

Este lunes, 20 de abril de 2026, se prevé un bloqueo en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la zona afectada por manifestación 4:20.

Se trata de integrantes de La Comuna 4:20 y del Colectivo “Plataforma 4:20”, quienes en el marco de la celebración del “Día Mundial por la Liberación de la Marihuana en México”, llevarán a cabo un evento denominado “No Marchamos, Conmemoramos”, para exigir:

Acceso libre y universal a la cannabis.

El derecho al autocultivo.

El respeto a todos los usos de la planta.

Un alto al acoso de las personas consumidoras de la misma.

Toma en cuenta que las autoridades capitalinas esperan una marcha, 11 concentraciones, dos citas agendadas y cinco eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Noticia relacionada: Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 20 de Abril 2026.

Zonas afectadas por manifestación hoy en CDMX

Los integrantes de La Comuna 4:20 se reunirán hoy a las 12:00 horas en:

Lugar: Monumento a la Revolución, en avenida Plaza de la República, Colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Se prevé que otras organizaciones se sumen a la protesta en apoyo, entre ellas: Hijas de la Cannabis, Sociedad Cannábica Mexicana y Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, Comunidad Mexicana del Sound System, High Rollers Club y Ecocann MX.

Mientras que el Colectivo “Plataforma 4:20” también se reunirá a las 12:00 horas en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco, con rumbo a:

Lugar 1: Monumento a la Madre, en avenida Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc. Hora: 13:00.

Lugar 2: Avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco (bajopuente), donde realizarán a las 16:20 horas un evento político cultural.

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Con información de N+

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