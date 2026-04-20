Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 20 de Abril 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy lunes 20 de abril de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

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A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes. El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este lunes se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: N+.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

00:39 horas. Se restablece la circulación en el libramiento Cuernavaca, km 85, dirección Acapulco, tras atención de accidente.

00:30 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Querétaro, km 96, dirección Querétaro, tras atención de accidente.

00:05 horas. Continúa circulación en contraflujo en la autopista Navojoa–Ciudad Obregón, km 210, por atención de accidente y maniobras de trasvase de combustible.

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