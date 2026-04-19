¿Habrá Bloqueos en Carreteras Mañana, Lunes 20 de Abril? Esto Es lo Que se Sabe

En las últimas semanas, automovilistas y usuarios del transporte público en México se han visto afectados por diversos bloqueos carreteros en distintos estados, protagonizados por campesinos y transportistas. Estas movilizaciones han generado retrasos, complicaciones logísticas y un ambiente de incertidumbre, por lo que ha surgido la duda sobre posibles cierres que puedan afectar la circulación este lunes 20 de abril.

En el caso de Guanajuato, integrantes del Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense informaron que los bloqueos anunciados previamente para esta fecha han sido suspendidos. La decisión fue dada a conocer a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde explicaron que, tras alcanzar acuerdos con autoridades federales, optaron por privilegiar el diálogo institucional.

De acuerdo con el documento, las negociaciones incluyeron a dependencias como la Secretaría de Agricultura, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Gobernación. Los representantes del sector agropecuario señalaron que, si bien lograron avances, permanecerán atentos a que las autoridades cumplan los compromisos adquiridos y concreten los acuerdos en beneficio del campo.

Bloqueo en autopista Naucalpan-Toluca

Un grupo de habitantes de la comunidad de Magdalena Chichicaspa mantiene bloqueada la caseta de la autopista Naucalpan–Toluca, a la altura de la zona conocida como El Castillo, desde las 16:00 horas del 19 de abril.

De acuerdo con los primeros reportes, los manifestantes advirtieron que la protesta será de carácter indefinido, lo que podría generar afectaciones importantes en la circulación vehicular en esta vía clave de conexión.

Los inconformes exigen a las autoridades una respuesta ante los daños ocasionados al suministro de agua en su localidad, problema que aseguran no ha sido atendido de manera oportuna.

Transportistas dan fecha de posible bloqueo

Por otro lado, organizaciones de transportistas mantienen latente la posibilidad de futuras movilizaciones. La Asociación Nacional Transportista (ANTAC), junto con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, advirtieron sobre un posible paro nacional el próximo 11 de junio, coincidiendo con la inauguración de la Copa del Mundo en la Ciudad de México, en caso de que no se retome el diálogo con el Gobierno Federal.

Los transportistas denuncian falta de atención a problemáticas como la inseguridad en carreteras, robos y asesinatos de operadores, y acusan simulación por parte de algunas organizaciones.

Por ahora, no se tienen previstos bloqueos carreteros para este lunes 20 de abril, por lo que la circulación se mantiene sin afectaciones anunciadas. Sin embargo, se recomienda a la población mantenerse informada ante posibles cambios de último momento.

Historias recomendadas: