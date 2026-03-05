Este jueves, 5 de marzo de 2026, se prevé una protesta en calles de la Ciudad de México (CDMX), por elementos de la Secretaría de Marina desparaecidos en 2023. Te decimos cuál será la zona afectada, para que tomes precauciones.

Se trata de familiares de los elementos de la Marina desaparecidos desde el pasado 5 de marzo de 2022, en el tramo carretero de la Laguna de Zempoala, entre el estado de Morelos y el Estado de México, rumbo a Acapulco, Guerrero, luego de haber cumplido una comisión en la CDMX con un legislador petista que participó en un evento sobre la revocación de mandato que se llevó a cabo ese año. Los manifestantes exigen:

La búsqueda, esclarecimiento de los hechos y aparición con vida de los dos elementos desaparecidos.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 9 concentraciones, 8 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Zona afectada por bloqueo en la CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los familiares de los marinos desaparecidos se reunirán hoy en:

Lugar: Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino.

Hora: 14:00 horas

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Con información de N+

