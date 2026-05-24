Marcha de Maestros de la CNTE Mañana 25 de Mayo en CDMX: Bloqueos y Alternativas Viales

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció el inicio de una huelga nacional que provocará la suspensión de clases para miles de estudiantes de educación básica en diversos estados del país.

De acuerdo con el magisterio disidente, el paro comenzará el próximo 1 de junio de 2026. Ese mismo día, durante la tarde y noche, la organización definirá las acciones que implementará en los días posteriores, en medio del contexto de la Copa Mundial de Futbol de 2026.

La CNTE señaló que las movilizaciones forman parte de sus exigencias para que se atiendan demandas laborales y educativas, entre ellas la instalación de una mesa tripartita de negociación con autoridades federales y estatales.

En Oaxaca, la sección 22 confirmó que enviará a parte de sus integrantes a la Ciudad de México para reforzar las protestas y el plantón nacional que se instalará en la capital del país.

CNTE Anuncia Huelga Nacional el 1 de Junio

Marcha CNTE sección 22 en la CDMX

La marcha de la sección 22 se realizará mañana, lunes en la Ciudad de México. El contingente partirá a las 9:00 de la mañana desde el Ángel de la Independencia y avanzará hacia el Zócalo capitalino, donde los docentes instalarán un plantón.

Debido a la movilización, autoridades prevén importantes afectaciones viales y cierres en distintas avenidas del centro de la capital.

Calles afectadas y alternativas viales

Paseo de la Reforma

Alternativas: Avenida Chapultepec y Circuito Interior.

Avenida Juárez y Calle 5 de Mayo

Alternativas: Avenida Hidalgo, Artículo 123 y Fray Servando Teresa de Mier.

Eje Central

Alternativas: Eje 1 Oriente (Anillo de Circunvalación), Eje 2 Oriente (Congreso de la Unión) y Circuito Interior.

Según los resolutivos difundidos por el magisterio oaxaqueño, a partir del 25 de mayo el 20% de los cerca de 80 mil docentes de la sección 22 se trasladará a la Ciudad de México, mientras que el 80% restante permanecerá movilizado en Oaxaca.

La decisión fue respaldada durante la asamblea estatal realizada el pasado 15 de mayo, donde los docentes aprobaron consultar a sus bases la posibilidad de adelantar las acciones de protesta.

Asimismo, la sección 22 expresó su respaldo a la secretaria general Yenny Aracely Pérez Martínez y a la Comisión Política del gremio, con el objetivo de mantener las movilizaciones y presionar para la apertura de una mesa de diálogo.

La CNTE advirtió que podría endurecer las protestas en los próximos días dependiendo de las respuestas que obtenga por parte del gobierno federal.

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