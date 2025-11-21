Marcha de Estudiantes y Bloqueo de la UNAM Hoy: Puntos Afectados en CDMX por Protestas

¡Toma precauciones! Este viernes 21 de noviembre de 2025, estudiantes de dos instituciones educativas saldrán a las calles para realizar dos protestas en la Ciudad de México (CDMX), entre ellas una marcha en la zona centro.

Aquí te contamos los detalles de las dos movilizaciones, para que tomes previsiones y no tengas problemas en tus traslados en la capital mexicana.

Marcha en zona centro de la CDMX

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la primera protesta será de la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) a las 12:00 horas.

Se trata de la denominada “Marcha del Silencio”, que partirá de la Glorieta de los Insurgentes con rumbo aún por definir.

La comunidad universitaria demandará así un encuentro público con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por la destitución de la rectora, sí como la dignificación de las condiciones académicas y laborales en la UPN

La SSC no destacó que los estudiantes se concentren a las 10:00 horas en las instalaciones de la universidad, en la carretera Picacho-Ajusco número 24, colonia Héroes de Padierna, y se trasladen a la Glorieta de los Insurgentes.

Bloqueo de alumnos de la UNAM

La segunda movilización será un mitin de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) número 2 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los estudiantes protestarán a las 12:30 horas en las instalaciones de la ENP, ubicada en avenida Río Churubusco número 1418, colonia Carlos Zapata Vela, alcaldía Iztacalco.

Lo anterior en demanda de lo siguiente:

Cumplimiento de su pliego petitorio de demandas, en el que exigen la creación de un programa de apoyo nutricional (comedor comunitario o beca alimentaria).

Atención a denuncias por acoso sexual.

Mejoramiento de la infraestructura y servicios básicos.

Seguridad en los alrededores de la escuela.

La SSC no descartó que realicen el bloqueo de vialidades como medida de protesta y brigadeo informativo en las inmediaciones de la escuela.

